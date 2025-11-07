Спрос на премиум-недвижимость в России продолжает расти

Сектор премиального жилья демонстрирует уверенный рост, опережая традиционные банковские вклады по доходности

"Сахаров Парк" в Барнауле / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Российский рынок элитного жилья демонстрирует устойчивый рост. Он опережает банковские вклады по доходности и привлекает все больше инвесторов. Включая тех, кто намерен жить в своих новых квартирах. По данным "Известий", за последний год предложение элитного жилья увеличилось на 30%. В Москве средняя цена квадратного метра в этом сегменте достигла 3,4 млн рублей, и эксперты ожидают дальнейшего роста цен. В регионах стоимость элитного жилья тоже повышается, но при этом она ощутимо ниже – примерно в десять раз.

В условиях экономической неопределенности вложения в недвижимость порой становятся более надежными и выгодными по сравнению с банковскими депозитами. Однако многие покупатели элитного жилья рассматривают его не только как инвестицию, но и как место для собственного проживания.

Москва остается центром премиальной недвижимости, основные предложения сосредоточены в районах Замоскворечье, Пресненский и Хамовники. Санкт-Петербург активно развивает сегмент элитного жилья на набережной Невы. В регионах, где количество премиальных новостроек ограничено, такие объекты особенно привлекательны для инвесторов.

В Барнауле на этот запрос отвечают премиум-резиденции "Сахаров Парк". За последние полгода стоимость квадратного метра в этом проекте увеличилась почти на 10%. Например, цена одной из резиденций на четвертом этаже башни № 1 возросла с 27 до 30 млн рублей, и ожидается дальнейший рост в ближайшие месяцы.

Для сравнения: в Екатеринбурге трехкомнатная квартира площадью 97 кв. м в ЖК "Гоголя 21" стоит 43 млн рублей. В Уфе цены на подобное жилье в ЖК "Новый Империал" начинаются от 27 млн рублей. В Иркутске двухкомнатная квартира площадью 96 кв. м в ЖК "Звезды" обойдется в 25 млн рублей.

Отметим, что строительство "Сахаров Парка" началось в ноябре прошлого года. Проект разработал известный российско-немецкий архитектор Сергей Чобан и его бюро "Спич". Особое внимание уделено комфорту жителей: предусмотрены скоростные бесшумные лифты, премиальный фитнес-центр с бассейном и спа-зоной, а также современные системы шумоизоляции. У резиденций будет своя закрытая зеленая зона: более 10 тысяч квадратных метров природного оазиса с прогулочными маршрутами, где треть территории займут газоны, кустарники и деревья.

"Сахаров Парк" / Иллюстрация предоставлена застройщиком

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен – застройщик планово увеличивает стоимость объекта на 5% ежеквартально. Поэтому раннее инвестирование в проект наиболее выгодно.

В центре продаж "Сахаров Парка" разработана специальная стратегия для инвесторов, которая предлагает беспроцентную рассрочку на покупку резиденции на срок до 24 месяцев. Стоимость объекта фиксируется в момент заключения договора. Оплата производится равными частями, помесячно или поквартально, в удобном для инвестора ритме.​

