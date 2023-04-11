Светофоры на нескольких оживленных перекрестках отключат в Барнауле

Причиной для отключения является необходимость проведения ремонтных работ

11 апреля 2023, 09:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле 11 апреля отключат светофоры на нескольких оживлённых перекрёстках. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Сегодня, 11 апреля, с 10:00 до 11:30 в Барнауле отключат светофоры на перекрёстках проспекта Красноармейского и улицы Молодёжной, улиц Молодёжной и Ядринцева, а также в районе домов № 112 по Красноармейскому проспекту и № 66 по улице Молодёжной", – сказано в сообщении.

Причиной для отключения является необходимость проведения ремонтных работ.

Водителей просят быть внимательными, а также соблюдать требования дорожных знаков.