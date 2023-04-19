Светофоры отключат на нескольких улицах в Барнауле

Отключение необходимо для проведения ремонтных работ на сети

19 апреля 2023, 08:55, ИА Амител

Светофоры отключат сразу на нескольких улицах в Барнауле 19 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 09:30 до 13:30 светофоры не будут работать на Попова, 242, на пересечении улицы Попова с улицей Трактовой, улице Трактовой, 88.

С 09:00 до 16:00 будут отключены светофоры на пересечениях улиц Попова – Взлётная, Попова – Балтийская, Взлётная – Сиреневая и по улице Попова, 188. Также с 09:00 до 14:00 не будет работать светофор на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Солнечная Поляна.

Отмечается, что отключение необходимо для проведения ремонтных работ на сетях.