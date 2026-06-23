Такой день. Топливный кризис и аномальная жара

О главных событиях на Алтае за 23 июня

23 июня 2026, 23:57, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Питомцев барнаульского частного приюта "Бусинка" больше не могут лечить в ветклиниках из-за долга. Неравнодушные к бездомным пушистикам обязаны выплатить свыше полумиллиона рублей.

Долгое время врачи лечили кошек и собак в долг, без оплаты. Однако сумма накопилась настолько большая, что теперь они не могут оказывать помощь.

В Алтайском крае с начала 2026 года фиксируется рост числа людей, пострадавших от нападений животных. По данным управления Роспотребнадзора по региону, с января по май количество таких случаев достигло 1456 — это на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Барнаульцы сообщают, что на заправках города ввели ограничения на продажу горючего. Эти меры заметил и корреспондент amic.ru.

В одной из региональных сетей АЗС перестала действовать опция "сначала заправился, потом оплатил". Здесь вернулись к традиционному способу: оплатил — заправился. Также начало действовать ограничение "40 литров на легковой автомобиль".

В Алтайском крае наступил топливный кризис — власти борются с дефицитом АИ-95 и АИ-92 и вводят ограничения. Надзорные органы сформировали специальные механизмы реагирования. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Экономика и финансы" Алтайского филиала Финансового университета Анатолий Ижболдин-Кронберг заявил amic.ru, что Алтайский край могут затронуть ограничения на продажу бензина и рост цен на топливо.

«Если где-то не хватает бензина, то и у нас может не хватать. В плане топливного обеспечения мы — зависимый регион, и у нас собственных мощностей нет. Если где-то меньше становится, то и у нас нехватка может появиться. Есть разные версии по этому поводу. Начиная от того, что не очень сознательные предприниматели пытаются воспользоваться ситуацией, которая сложилась из-за известных событий. Плюс на повреждение мощностей накладывается вечное желание заработать», — отметил эксперт.

Жителям Алтайского края придется провести в условиях аномальной жары еще как минимум неделю. Синоптики вновь продлили штормовое предупреждение, а температура воздуха в регионе продолжит превышать отметку +30 градусов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, жаркая погода сохранится на территории края до 30 июня. Таким образом, период аномально высоких температур, о котором ранее предупреждали спасатели, оказался более продолжительным.

В Барнауле расселят жителей 46 домов, сообщает пресс-служба мэрии города. Эту процедуру обсудили на совещании, которое провел замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин.