Жара не отступает: в Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за зноя

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие три дня осадков не ожидается

23 июня 2026, 13:38, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru

Жителям Алтайского края придется провести в условиях аномальной жары еще как минимум неделю. Синоптики вновь продлили штормовое предупреждение, а температура воздуха в регионе продолжит превышать отметку +30 градусов.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, жаркая погода сохранится на территории края до 30 июня. Таким образом, период аномально высоких температур, о котором ранее предупреждали спасатели, оказался более продолжительным.

По данным ведомства, в дневные часы воздух в большинстве районов края будет прогреваться до +30 градусов и выше. Особенно жарко ожидается в степных и западных районах региона, где температура традиционно оказывается выше средних значений.

Вместе с жарой в Алтайский край пришла и сухая погода. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие три дня осадков не ожидается. Это означает, что изнуряющий зной продолжит удерживаться как в городах, так и на сельских территориях.

Метеорологи отмечают, что нынешняя волна жары является одной из наиболее продолжительных с начала лета. Отсутствие дождей и устойчивое поступление теплых воздушных масс способствуют сохранению высоких температур.

Одновременно с жарой в регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Ранее специалисты предупреждали о высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности в отдельных районах края. Сухая погода, ветер и отсутствие осадков значительно увеличивают риск возникновения природных возгораний.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности во время жары. Врачи советуют ограничить пребывание на открытом солнце в самые жаркие часы дня, употреблять больше воды и по возможности избегать тяжелых физических нагрузок.