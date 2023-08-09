Томенко потребовал к 1 сентября завершить затянувшийся ремонт школы на Алтае

Из-за проблем с закупкой материалов возникла угроза, что работы не смогут завершить в срок

09 августа 2023, 10:27, ИА Амител





















































































Виктор Томенко в селе Ракиты / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход ремонта школы в селе Ракиты и напомнил о важности завершения всех работ в установленный срок, поскольку от этого зависит выделение федерального финансирования.

К ремонту здания, на обновление которого выделили 100 млн рублей, приступили в марте 2023 года. Из-за проблем с закупкой материалов возникла угроза, что работы не смогут завершить до 1 сентября.

"Надо, чтобы ребятишки пошли в школу 1 сентября. Вся страна смотрит – мы же забрали больше всех объектов: в прошлом забрали 43 и еще 17 добавилось в этом году. Мы и за краевые деньги делаем капитальные ремонты. Почти 100 школ в год получается сделать", – указал Томенко.

За два последних года в Алтайском крае с привлечением федерального финансирования обновили рекордное количество учебных заведений: 33 школы были сданы в 2022 году, модернизация еще 27 должна завершиться к началу учебного года.

Также Томенко посетил новую амбулаторию, на которую было выделено 40 млн рублей, и напомнил о том, что во всех районах края должны стремиться к достижению "алтайского сельского стандарта".