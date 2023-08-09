Томенко потребовал к 1 сентября завершить затянувшийся ремонт школы на Алтае
Из-за проблем с закупкой материалов возникла угроза, что работы не смогут завершить в срок
09 августа 2023, 10:27, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проверил ход ремонта школы в селе Ракиты и напомнил о важности завершения всех работ в установленный срок, поскольку от этого зависит выделение федерального финансирования.
К ремонту здания, на обновление которого выделили 100 млн рублей, приступили в марте 2023 года. Из-за проблем с закупкой материалов возникла угроза, что работы не смогут завершить до 1 сентября.
"Надо, чтобы ребятишки пошли в школу 1 сентября. Вся страна смотрит – мы же забрали больше всех объектов: в прошлом забрали 43 и еще 17 добавилось в этом году. Мы и за краевые деньги делаем капитальные ремонты. Почти 100 школ в год получается сделать", – указал Томенко.
За два последних года в Алтайском крае с привлечением федерального финансирования обновили рекордное количество учебных заведений: 33 школы были сданы в 2022 году, модернизация еще 27 должна завершиться к началу учебного года.
Также Томенко посетил новую амбулаторию, на которую было выделено 40 млн рублей, и напомнил о том, что во всех районах края должны стремиться к достижению "алтайского сельского стандарта".
12:22:02 09-08-2023
Давай, давай шевелись начальник! Выборы на носу.
12:24:55 09-08-2023
Строителям не выгодно в срок делать, доп. финансирования не будет. Лучше тянуть резину и просить дополнительных денег.
23:20:59 09-08-2023
У нас в Рубцовске, тоже школу ремонтируют с марта. Дети четвёртую четверть учились в других школах. Обещали к 1 сентября открыть. Но не тут то было, это были просто обещания. Воз и ныне там. Работы идут и будут ещё идти, а учебный год уже через 3 недели. Но нашли выход-дистант. И до каких пор не известно. Короче, всё для людей.