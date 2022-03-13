На Алтае ждут увеличение турпотока на фоне санкций

Увеличение турпотока ожидают в предстоящем сезоне в Республике Алтай на фоне санкций против России. Об этом рассказала министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова, её слова передаёт ТАСС. Глава региона Олег Хорохордин сделал такой же прогноз.

«Мы не прогнозируем никаких изменений в сторону уменьшения загрузки турпотока, скорее, прогнозируем даже в сторону увеличения. В данной ситуации мы ждём только увеличения турпотока», — сказала Поварова.

Глава ведомства отметила, что пандемия также способствовала увеличению количества туристов в регионе. Это связано с тем, что на Алтай в основном едут автотуристы из сибирских регионов, но во время пандемии стали доезжать и гости из Центрального федерального округа.

Напомним, в Алтайском крае турпоток за 2021 год увеличился на 40% по сравнению с 2020-м — регион посетили 1,8 млн путешественников. Однако поскольку ковидные ограничения всё равно сохранялись, показатели допандемийного 2019-го оказались на 15-17% больше.

Однако по сравнению с 2019 годом увеличился другой показатель — объём предоставленных платных услуг, превысивший 5,5 млрд рублей (+ 7% за два года). Туроператоры Алтая за 2021-й получили поддержки на 175 млн рублей. Объём частных инвестиций вырос почти в два раза в сравнении с 2019 годом и составил более 1,8 млрд рублей.