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Умер военный блогер Андрей Морозов с позывным Мурз

Он вел в Telegram канал о событиях в зоне спецоперации — на момент смерти военного на него были подписаны свыше 100 тысяч человек

21 февраля 2024, 18:33, ИА Амител

Андрей Мурз Морозов / Фото: соцсети
Андрей Мурз Морозов / Фото: соцсети

Российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, умер в возрасте 44 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

"Спи спокойно, Мурз", – написал он.

Морозов вел в Telegram канал о событиях в зоне спецоперации – на момент смерти военного на него были подписаны свыше 100 тысяч человек.

Как сообщает "Лента.ру", блогер покончил с собой. В своем канале он оставил предсмертную записку, где объяснил причины решения и настоял на том, чтобы его похоронили на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с бойцами батальона "Призрак".

Происшествия спецоперация

Комментарии 4

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Гость

21:56:48 21-02-2024

жесть что с нами не так

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Гость

09:53:12 22-02-2024

Правда, совесть, честность - не нужны?

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Гость

13:28:00 22-02-2024

Это что должно было случиться , чтоб так?

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Елена

03:29:17 29-02-2024

Как стыдно и больно, что у нас происходит такое.... Очень больно. Андрей - патриот, настоящий герой!

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