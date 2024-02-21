Умер военный блогер Андрей Морозов с позывным Мурз
Он вел в Telegram канал о событиях в зоне спецоперации — на момент смерти военного на него были подписаны свыше 100 тысяч человек
21 февраля 2024, 18:33, ИА Амител
Российский военный блогер Андрей Морозов, известный под псевдонимом Мурз, умер в возрасте 44 лет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.
"Спи спокойно, Мурз", – написал он.
Морозов вел в Telegram канал о событиях в зоне спецоперации – на момент смерти военного на него были подписаны свыше 100 тысяч человек.
Как сообщает "Лента.ру", блогер покончил с собой. В своем канале он оставил предсмертную записку, где объяснил причины решения и настоял на том, чтобы его похоронили на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с бойцами батальона "Призрак".
21:56:48 21-02-2024
жесть что с нами не так
09:53:12 22-02-2024
Правда, совесть, честность - не нужны?
13:28:00 22-02-2024
Это что должно было случиться , чтоб так?
03:29:17 29-02-2024
Как стыдно и больно, что у нас происходит такое.... Очень больно. Андрей - патриот, настоящий герой!