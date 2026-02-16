Ушла из жизни актриса фильма "Кин‑дза‑дза" Людмила Солоденко

16 февраля 2026, 14:19, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Скончалась актриса советского кино Людмила Солоденко, известная зрителям по ролям в фильме "Кин‑дза‑дза" и сериале "ТАСС уполномочен заявить…". О ее смерти сообщил сын — актер Андрей Лавров, опубликовав в социальных сетях трогательное видеообращение.

«Скончалась актриса советского кино, солистка оркестра Эдди Рознера, артистка, которая впервые в СССР вышла на сцену в мини‑юбке, Людмила Солоденко, моя мать. Она сыграла в более 50 картинах. Она была однокурсницей Юрия Богатырева и Любови Полищук», — сказал Лавров.

Людмила Солоденко родилась 4 сентября 1946 года (по другим данным — в 1949 году) в Одессе. Ее детство оказалось непростым. Когда у матери диагностировали тяжелую форму туберкулеза, девочку поместили в детский дом для дошкольников. Позже ее перевели в учреждение для подростков, рожденных от иностранцев. В воспоминаниях актриса называла обитателей этого детдома "волчатами".

Судьбу Людмилы изменила преподавательница танцев Васса Степановна — ученица Айседоры Дункан. Она прониклась сочувствием к смуглой девочке: забирала ее к себе на выходные, водила по врачам и в музыкальную школу.

Со временем Солоденко переехала в Москву и окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Ее необычная внешность, напоминавшая американскую коммунистку Анджелу Дэвис, привлекла внимание Эдди Рознера. Он как раз искал солистку для своего эстрадного оркестра, уже прославившегося благодаря съемкам в "Карнавальной ночи". Людмила начала гастролировать под псевдонимом Лона Лонг.

Помимо эстрадной карьеры, Солоденко добилась признания как киноактриса. В ее фильмографии более 50 работ, среди которых "Кин‑дза‑дза", "ТАСС уполномочен заявить…", "Восьмое чудо света", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Последний визит", "Биндюжник и король".

