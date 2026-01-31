Умерла звезда фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Ей было 72 года

31 января 2026, 11:35, ИА Амител

Актриса Кэтрин О'Хара / Фото: кадр из фильма "Один дома"

Ушла из жизни Кэтрин О’Хара, актриса, сценарист, постановщик и продюсер. Ей был 72 года. Портал TMZ сообщил эту новость, ссылаясь на собственные источники.

Представители О’Хары официально подтвердили кончину артистки, уточнив, что она умерла в своем доме, расположенном в Лос-Анджелесе, "после непродолжительной болезни". Обстоятельства, которые привели к смерти известной персоны, на данный момент не разглашаются.

Как передает News.ru, Маколей Калкин, сыгравший роль сына героини О'Хары в первых двух частях "Одного дома", эмоционально откликнулся на печальное известие в социальных сетях.

«Мама… Я надеялся, что у нас впереди еще много времени… Мне нужно было столько всего тебе сказать. Я люблю тебя. До встречи», — написал Калкин.

Кэтрин О’Хара появилась на свет 4 марта 1954 года в Торонто, Канада, в большой семье с ирландскими корнями. Ее дебют на экране состоялся в 1975 году, когда она исполнила роль горничной в специальном выпуске комедийного шоу Уэйна и Шустера. В начале 80-х ее стали приглашать на более значимые роли в канадском кинематографе, а затем и в голливудских проектах, таких как "После работы" и "Битлджус". Всемирная известность пришла к ней после участия в семейной комедии "Один дома" и сиквеле "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке".