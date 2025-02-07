В Алтайском крае хотят воссоздать дом народного артиста России Валерия Золотухина
Такими планами поделился с губернатором региона Виктором Томенко глава Быстроистокского района
07 февраля 2025, 12:35, ИА Амител
Восстановить дом народного артиста РФ Валерия Золотухина хотят власти Быстроистокского района. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Глава Быстроистокского района на встрече с губернатором Томенко рассказал о планах по воссозданию дома Валерия Золотухина, в котором он жил со своими родителями.
"Мемориальный музей Валерия Сергеевича в Быстроистокском районе давно полюбился жителям края и туристам, так что и новая инициатива, уверен, будет востребована", – рассказал Виктор Томенко.
Мемориальный музей Золотухина был основан в 2016 году в селе Быстрый Исток.
Валерий Золотухин родился в селе Быстрый Исток 21 июня 1941 года. В 1963-м окончил отделение музыкальной комедии ГИТИСа. С 1964-го был актером Театра на Таганке, а также с 1960-х годов много снимался в кино. Известность ему принесли роли милиционера Сережкина в трилогии "Хозяин тайги" (1969), "Пропажа свидетеля" (1971) и "Предварительное расследование" (1978), а также главная роль в фильме "Бумбараш" (1971). С 2003 года занимал пост художественного руководителя Государственного молодежного театра Алтая. Скончался в 2013 году.
13:19:46 07-02-2025
Да кому это нужно?
14:33:10 07-02-2025
Мне кажется, если бы спросили самого Валерия Золотухина, надо ли восстанавливать дом, он бы ответил что-то вроде "Лучше этими средствами актёрскую молодёжь поддержите"
16:13:17 07-02-2025
Ну на свои бабки глава района пусть восстанавливает, мне это неинтересно. Краю тоже.
16:47:32 07-02-2025
Если Шукшин приезжал домой и снял пару фильмов на Алтае, то Золотухин только к концу своей жизни, так сказать, вернулся. И то жил в Барнауле. А в Быстрый Исток приезжал, чтобы построить храм. Музей же есть. Есть фестиваль его имени. А дом... странное предложение.
23:45:30 07-02-2025
деньги некуда деть или новый туробъект для заработка нужен? как то фу