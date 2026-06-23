В Алтайском крае установили лимиты добычи медведей и барсуков на 2026–2027 годы

Годовой лимит составит 3928 барсуков и 313 медведей, включая добычу для научных целей

23 июня 2026, 09:29, ИА Амител

Охотник / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Власти Алтайского края установили лимиты добычи медведей и барсуков на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.

Пределы добычи варьируются в зависимости от района и конкретных охотничьих угодий. Годовой лимит на добычу барсука составит 3928 голов, а на добычу медведя — 313 особей.

Наибольшие возможности для охоты на барсуков откроются в охотничьем хозяйстве "Феникс" Залесовского района: здесь разрешено добыть 170 животных. Максимальное число медведей можно будет отстрелять в ООО "Староказачье" Чарышского района — 56 особей.

По сравнению с 2025 годом лимиты охоты увеличены. Годом ранее власти утвердили квоту на добычу 3813 барсуков и 308 медведей. При этом для всех районов края в новых лимитах отдельно прописано максимальное количество животных, которые могут быть добыты, "в том числе для научных целей".