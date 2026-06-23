В Алтайском крае установили лимиты добычи медведей и барсуков на 2026–2027 годы
Годовой лимит составит 3928 барсуков и 313 медведей, включая добычу для научных целей
23 июня 2026, 09:29, ИА Амител
Власти Алтайского края установили лимиты добычи медведей и барсуков на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующий указ размещен на портале опубликования правовых актов.
Пределы добычи варьируются в зависимости от района и конкретных охотничьих угодий. Годовой лимит на добычу барсука составит 3928 голов, а на добычу медведя — 313 особей.
Наибольшие возможности для охоты на барсуков откроются в охотничьем хозяйстве "Феникс" Залесовского района: здесь разрешено добыть 170 животных. Максимальное число медведей можно будет отстрелять в ООО "Староказачье" Чарышского района — 56 особей.
По сравнению с 2025 годом лимиты охоты увеличены. Годом ранее власти утвердили квоту на добычу 3813 барсуков и 308 медведей. При этом для всех районов края в новых лимитах отдельно прописано максимальное количество животных, которые могут быть добыты, "в том числе для научных целей".
09:48:00 23-06-2026
Они планируют убить 313 медведей, а потом Минприроды будет ныть что медведи на грани уничтожения? Пора начинать изымать оружие у охотников, если охотник хочет добыть медведя - пусть идёт и добывает голым. А чё? Зубы есть, когти есть - охотник с медведем на равных. Пора что-то делать с сотнями пьяных с оружием.
09:58:40 23-06-2026
Гость (09:48:00 23-06-2026) Они планируют убить 313 медведей, а потом Минприроды будет н... сгоняйте в тигирекский,
медведя встретите (там их стадами) - за ушком почешите. а лучше медведицу когда она с медвежатами гуляет.
получите назабываемые ощущения.
11:36:48 23-06-2026
Мусик (09:58:40 23-06-2026) сгоняйте в тигирекский,медведя встретите (там их стадами... Просто не надо туда ездить и всё. Не мешайте медведям жить. Если вот так приезжать к медведям в гости и убивать их по три сотни - значит и медведи могут приходить в город и убивать по три сотни горожан? Вообще пьяные охотники это какой-то бич современной природы. Открытие охоты это просто апофеоз бухалова.
09:59:26 23-06-2026
Гость (09:48:00 23-06-2026) Они планируют убить 313 медведей, а потом Минприроды будет н... существует так называемый подсчет дичи в охотугодьях. После этого определяется норма изъятия животных. Если этого не сделать голодные медведи придут к тебе в гости и ты будешь орать - "ДОКОЛЕ"! "пАмАгите"!
11:39:43 23-06-2026
Охотовед (09:59:26 23-06-2026) существует так называемый подсчет дичи в охотугодьях. После ... Сделайте норму изъятия 0 и делов то. Люди - кровожадные убийцы и вот так легко решают сколько медведей убить. Совсем страх потеряли. Не скрывают своего хищнического отношения к природе.
11:43:10 23-06-2026
Охотовед (09:59:26 23-06-2026) существует так называемый подсчет дичи в охотугодьях. После ... Ну раньше вроде зверье в угодьях подкармливали, а сейчас стало проще убивать?.. Кстати, если людишек не кормить, они тоже к тебе придут, и это будет похуже, чем какие то медведи.
17:19:44 23-06-2026
Гость (11:43:10 23-06-2026) Ну раньше вроде зверье в угодьях подкармливали, а сейчас ста... Вот не могу вспомнить кого я подкармливал при ссср? Медведей али барсуков?
00:28:54 24-06-2026
Пенсионер-охотник (17:19:44 23-06-2026) Вот не могу вспомнить кого я подкармливал при ссср? Медведей... Я вот точно лис и ворон кормил. Стрихнином. Весьма успешно!
11:21:35 23-06-2026
Просто интересно. Если 313 лишние, то сколько их всего в крае? Тысячи медведей живут рядом, надо же!