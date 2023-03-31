В Барнауле проверили детсад, где утром обнаружили тараканов

После жалобы было принято решение провести ещё одну внеплановую обработку

31 марта 2023, 14:02, ИА Амител

В Барнауле специалисты комитета по образованию проверили детский сад № 63, где утром 31 марта обнаружили тараканов, рассказали в администрации города.

Ранее в паблике "Барнаул 22" сообщили, что родители детей вновь заметили насекомых, но теперь в раздевалке. Якобы уже неоднократно поступали жалобы в Роспотребнадзор, СЭС и к заведующей, но "никакие меры не предпринимались".

"В ходе проверки установлено, что в детском саду регулярно осматриваются помещения на наличие насекомых. Дезинсекция в детском саду проводилась 3 марта, 17 марта – повторная обработка специалистами центра гигиены и эпидемиологии, что подтверждено документами", – рассказали в мэрии.

Более того, после последней жалобы, поступившей 27 марта, было принято решение незамедлительно провести ещё одну внеплановую обработку, которая прошла 31 марта.