В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75
По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а образовательный процесс проходит в штатном режиме
14 марта 2024, 19:59, ИА Амител
Комитет по образованию администрации Барнаула прокомментировал информацию о текучке персонала в школе № 75. Там отметили, что образовательное учреждение укомплектовано учителями и другими работниками.
Ранее издание "Банкфакс" сообщило, что из школы за последние два года уволились около 80% педагогов из старого коллектива и большое количество новичков. На это пожаловались родители школьников, которые считают, что происходящее сказывается на качестве образовательного процесса.
В комитете опровергли нехватку учителей. По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а образовательный процесс проходит в штатном режиме. Доля педагогических работников со стажем в школе более пяти лет составляет 72% от числа педагогов. Кроме того, в школе работают семь молодых специалистов, которым помогают наставники.
"Ротация педагогических кадров в школе № 75 находится на уровне среднегородских показателей", – добавили в комитете. Также там отметили и рост качества знаний обучающихся в последние два года на 5,9%.
20:22:42 14-03-2024
Да и правильно делают, что уходят.
20:23:11 14-03-2024
Так сказали же уходить в бизнес!
20:35:10 14-03-2024
Вранье, чистой воды отписка
20:47:16 14-03-2024
Гость (20:35:10 14-03-2024) Вранье, чистой воды отписка... Ложь, подобно маслу, скользит по поверхности истины.
00:39:31 15-03-2024
Гость (20:35:10 14-03-2024) Вранье, чистой воды отписка... В лучших чинушечьих традициях! Речь шла о том, что уволилось много учителей и вопрос - почему? А не о том, укомплектован штат или нет. Поговорку о гниющей с головы рыбе никто не опроверг
21:23:20 14-03-2024
Надо смотреть, сколько один учитель ведет предметов и какое у него основное образование. Переподготовку можно пройти за месяц и из учителя технологии "превратиться" в учителя истории и обществознания,к примеру)))
21:53:23 14-03-2024
Стандартная схема ответов.
Текучка учителей, за два года поменялось 80%.
В комитете опровергли нехватку учителей.
Вот и пообщались
21:56:07 14-03-2024
Физрук ушёл наливать пиво в разливайку. Счастливейший человек, ни каких геморроев с учебными планами и процессами. Зарплата почти в два раза больше. В эмоциональном плане вообще сказка
22:09:54 14-03-2024
С таким завучем в 75 школе , все учителя разбегутся! Учитель химии педагог со стажем ++++++ унижает , кричит , обзывает учеников, занижает оценки!!!
22:31:16 14-03-2024
Конечно нет вакансий, потому, что практически все учителя начальных классов работают в двух классах, в первую и во вторую смену, да и не только они, а так некоторые предметники ведут два класса. Про улучшение успеваемости, враньё, ставят завышеные оценки, чтобы не было не успевающих. О каком качестве знаний можно говорить, если математику в 10 и 11 классе, ведет студент 3 курса. И на последок, в школе работают только 11 человек из тех кто работает 5 лет и больше, а это никак не 72 процента, как было заявлено..
08:29:04 15-03-2024
От неадекватных мамаш бегут. От невменяемых детей. От полнейшего самодурства рособрнадзора. Какой нормальный, уважающий хоть немного себя человек, в такой среде работать будет?
09:35:00 15-03-2024
Нажмите на выделенное слово "Банкфакс" в самой статье, прочтите подробности: "директор - высококлассный специалист профессиональной компетентности", но опыт руководителя школы у неё первый! Точка. К великому сожалению, такая тенденция в городе началась два десятилетия назад. Малопригодным и никакущим предметникам, но с огромным гонором и самомнением, захотелось власти и карьеры, приблизиться поближе к заветной кормушке (корыту). Ради этого, а отнюдь не БЫТЬ ПЕДАГОГОМ, они и пошли в ВУЗы где и учились еле-еле...
Такая ж история произошла когда-то и со школой N 79, в этом же районе. Да и, впрочем, со многими в город и крае.
10:35:56 15-03-2024
Тенденция нашего времени. Кого-то, и кому-то доводящуюся бездарь, с завышенным самомнением и безграничным гонором, пристраивают по блату на денежное местечко. Эта бездарь, чувствуя себя серостью, первым делом устраняет умных и дельных специалистов из числа подчиненных. А как же иначе? Как это можно вынести, когда кто-то умнее? Ведь не так ярко блестит на их фоне, да и нимба над головой практически не видно. А страдают прежде всего ученики от всего этого. Какие они получат знания, с чем они выйдут, ведь у них впереди вся жизнь...
Оно и раньше, в советское время, ничего доброго не получалось из одного класса учеников, когда у них менялись педагоги с каждым учебным годом. (Такой пример я знавал лично, увы...)
К сожалению, данная ситуация ничем в лучшую сторону не разрешится, если не получит резонанс на уровне страны, и не поднимется местная общественность.
13:04:38 15-03-2024
Эх народ,если бы Вы знали всю подноготную нашего среднего образования! Может оно и к лучшему. Крепче спать будете.