В Барнауле временно изменили схему движения автобусного маршрута № 27

Транспорт пока не заезжает на конечную остановку

30 мая 2025, 16:40, ИА Амител

Автобус № 27 / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Схему движения барнаульского автобусного маршрута № 27 временно изменили. Об этом сообщили в администрации города.

Такие меры связаны с аварийными работами на теплосетях на пересечении улиц Попова и Гущина.

Автобусы временно не заезжают на конечную остановку "Магазин Народный". Транспорт разворачивается на пересечении улиц Попова и Гущина и далее уходит по маршруту.

Напомним, с 2 июня в Барнауле изменится схема движения общественного транспорта из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Красноармейском. Подробнее о том, как до 23 июня будут ходить автобусы и трамваи, amic.ru писал здесь.