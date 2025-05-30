В Барнауле временно изменили схему движения автобусного маршрута № 27
Транспорт пока не заезжает на конечную остановку
30 мая 2025, 16:40, ИА Амител
Автобус № 27 / Фото: сообщество транспорта в Барнауле
Схему движения барнаульского автобусного маршрута № 27 временно изменили. Об этом сообщили в администрации города.
Такие меры связаны с аварийными работами на теплосетях на пересечении улиц Попова и Гущина.
Автобусы временно не заезжают на конечную остановку "Магазин Народный". Транспорт разворачивается на пересечении улиц Попова и Гущина и далее уходит по маршруту.
Напомним, с 2 июня в Барнауле изменится схема движения общественного транспорта из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Красноармейском. Подробнее о том, как до 23 июня будут ходить автобусы и трамваи, amic.ru писал здесь.
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