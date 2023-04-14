В Барнауле законсервировали часть зимней техники

Некоторые автомобили переоборудовали для проведения уборки улиц летом

14 апреля 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершены все зимние виды работ. Как сообщает пресс-центр мэрии, в МБУ "Автодорстрой" заявили, что часть зимней техники законсервировали, а часть переоборудовали для летней уборки улиц.

Всего зимой использовались порядка 250 единиц техники. На обслуживании у дорожников Барнаула находилось более 9,5 миллиона квадратных метров улично-дорожной сети. Из них 453 дороги с асфальтобетонным покрытием, 969 – без асфальтобетонного покрытия, 250 тротуаров, 762 остановки и посадочных площадки общественного транспорта, 24 лестничных схода.

В мэрии отметили, что в 2022 году по поручению главы города Вячеслава Франка из городского бюджета были выделены дополнительные средства в размере почти 100 млн рублей на зимнее содержание улично-дорожной сети города.