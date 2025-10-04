В Бийске женщина родила прямо в машине скорой помощи

Новорожденную малышку и маму благополучно доставили в роддом

04 октября 2025, 07:00, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске произошел неординарный случай – медикам скорой помощи пришлось принимать роды прямо в автомобиле по дороге в роддом, сообщает Станция скорой медицинской помощи по городу.

У 31-летней жительницы Зонального района началась активная родовая деятельность, когда бригада везла ее в медицинское учреждение. Фельдшеры Михаил Егоров и Яна Чинчикова оперативно попросили водителя Александра Рябова остановиться и приступили к принятию родов.

Все прошло успешно – на свет появилась здоровая девочка, которая сразу громко заявила о себе первым криком.

«Трудно выразить словами наши эмоции. В моей практике это первые роды в машине, такие же, как и у моей молодой коллеги, которая недавно приступила к работе. К счастью, все прошло хорошо», – поделился фельдшер Михаил Егоров.

Новорожденную малышку и маму благополучно доставили в роддом. Главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что это уже пятый случай с начала года, когда роды принимаются прямо в автомобиле скорой помощи.