В Бийске женщина родила прямо в машине скорой помощи
04 октября 2025, 07:00, ИА Амител
В Бийске произошел неординарный случай – медикам скорой помощи пришлось принимать роды прямо в автомобиле по дороге в роддом, сообщает Станция скорой медицинской помощи по городу.
У 31-летней жительницы Зонального района началась активная родовая деятельность, когда бригада везла ее в медицинское учреждение. Фельдшеры Михаил Егоров и Яна Чинчикова оперативно попросили водителя Александра Рябова остановиться и приступили к принятию родов.
Все прошло успешно – на свет появилась здоровая девочка, которая сразу громко заявила о себе первым криком.
«Трудно выразить словами наши эмоции. В моей практике это первые роды в машине, такие же, как и у моей молодой коллеги, которая недавно приступила к работе. К счастью, все прошло хорошо», – поделился фельдшер Михаил Егоров.
Новорожденную малышку и маму благополучно доставили в роддом. Главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что это уже пятый случай с начала года, когда роды принимаются прямо в автомобиле скорой помощи.
13:38:48 04-10-2025
Да, КАЖДЫЕ роды - уникальны.
16:02:09 04-10-2025
достаточно часто в скорых рожают или в приемном покое. чотакова. Тем более деревенская женщина, в самом хорошем возрасте. Отлично
16:51:43 04-10-2025
- "Главный врач станции скорой помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что это уже пятый случай с начала года, когда роды принимаются прямо в автомобиле скорой помощи" ----- Один раз - случай, а здесь тенденция. Надо задуматься нашим головастым из отряда Попова, почему так происходит.