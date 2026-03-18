В Уфе поймали подростка, который готовил убийства прихожан в церкви на Пасху

Несовершеннолетнего завербовали украинские спецслужбы

18 марта 2026, 15:33, ИА Амител

Задержанный подросток в Уфе / Фото: ЦОС ФСБ России

В Уфе предотвратили теракт, который готовил подросток. Известно, что несовершеннолетний житель города, завербованный международной террористической организацией, планировал нападение на мирных граждан. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ в видеокомментарии, распространенном ведомством, пишет ТАСС.

По данным спецслужб, подросток действовал по указанию украинского куратора. После того как подросток записал и отправил куратору видеоклятву на верность террористической организации, тот поставил ему задачу: найти и провести разведку православных храмов или еврейских общин в Уфе для последующего совершения терактов.

Далее куратор направил подростку инструкции по сборке самодельных взрывных устройств — их предполагалось использовать для убийства мирных жителей и дестабилизации обстановки путем самоподрыва. Однако преступник был своевременно задержан, и его замысел не осуществился.

Расследование началось с выявления аккаунтов в Telegram и TikTok, где размещалась пропаганда деятельности международной террористической организации. Сотрудники ФСБ установили, что администратором каналов являлся несовершеннолетний уфимец.

В ходе оперативной разработки выяснилось, что подростка завербовали через аккаунт, который ранее уже использовался украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в террористическую деятельность.

По указанию куратора несовершеннолетний пытался склонить к участию в террористической организации своих одноклассников, а также других учащихся школ и колледжей, в том числе через интернет.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, подростку предъявлено обвинение по статьям, связанным с террористической деятельностью. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Ранее сообщалось, что девятиклассник пришел с оружием в школу в Уфе и открыл стрельбу. Он специально выбрал день, когда в учебных заведениях должны были провести учебную тревогу.