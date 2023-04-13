В борьбе с крупным лесным пожаром в Алтайском крае задействовали вертолет

Всего к работам привлекли 82 пожарных и 42 единицы техники

13 апреля 2023, 19:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В тушении лесного пожара в Михайловском районе задействованы 82 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края в Telegram-канале.

Возгорание заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки Ключевского лесничества в 13:30. На место незамедлительно выехали пожарные службы КАУ "Боровлянский лесхоз", арендаторов лесных участков и МЧС.

Сейчас с огнем борются на территории Николаевского и Бастанского участковых лесничеств. При возникновении необходимости на место будут направлены дополнительные силы и средства.

Как рассказал глава Михайловского района Евгений Юрьев, сейчас проводится дополнительная опашка населённых пунктов, проведено СМС-оповещение и подворовый обход жителей.