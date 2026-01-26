В Карелии скончалась женщина, которой не смогли поставить диагноз из-за поломки томографа
Пациентку две недели лечили от пневмонии и подозревали рак, хотя причиной было инородное тело в пищеводе
26 января 2026, 23:00, ИА Амител
В Карелии пациентка скончалась после того, как из-за неисправности компьютерного томографа врачи не смогли своевременно установить причину ее стремительного ухудшения здоровья, сообщает karelinform.ru.
Женщину доставили в межрайонную больницу Костомукши в конце ноября с подозрением на пневмонию. Ее состояние быстро ухудшалось, но лечение не помогало. Врачи заподозрили рак легкого, но ключевое обследование – компьютерную томографию – провести не могли, так как аппарат в больнице был сломан.
Лишь через две недели, после перевода в соседний город, выяснилось, что причиной стало инородное тело – кость от рыбы, повредившая пищевод. К этому моменту изменения в организме стали необратимыми. Несмотря на экстренную операцию с привлечением хирурга из Петрозаводска, спасти пациентку не удалось.
«Абсолютно здоровый человек из-за отсутствия в больнице СКТ и неверно поставленного диагноза умирает!» – отметила сестра погибшей.
После резонанса глава Карелии заявил о планах установить в больницу Костомукши новый томограф и аппарат МРТ, но поставки ожидаются только осенью.
07:02:13 27-01-2026
У меня отец без диагноза 7!!! Дней в семиэтажке новоалтаской пролежал и не стало его. Никого не наказали.
08:18:54 27-01-2026
А это у нас нетелевизорная медицина,та которая для всех?
09:05:36 27-01-2026
На все воля божья. Вероятно теперь она в раю, нужно порадоваться за нее.
09:46:52 27-01-2026
Гость (09:05:36 27-01-2026) На все воля божья. Вероятно теперь она в раю, нужно порадова...
Можно нам другого министра здравоохранения?
10:37:36 27-01-2026
Гость (09:46:52 27-01-2026) Можно нам другого министра здравоохранения?... Это система,другой министр вряд ли что изменит.
14:12:01 27-01-2026
Гость (09:05:36 27-01-2026) На все воля божья. Вероятно теперь она в раю, нужно порадова... Министр Попов отписался? Или его замы?
10:42:12 27-01-2026
А томографы везде стоят? И есть обученные люди рядом?
14:20:22 27-01-2026
В Новоалтайске в семиэтажки и с диагнозом умирают. В хирургии их перевозят в палату смертников, где только кровать и кричат они там, если кричать млгут, либо тихо умирают в коме. Не в реанимации, а в отделениии хирургии. Получается, хирург сам принимает решение будет человек ещё сколько-то жить или хватит ему? И накаких приборов, наблюдающих за организмом, как в кино показывают,там не было и нет. А кто-то в неврологии по 2 недели лежит с признаками инсульта, им колют витамины, потом отправляют на МРТ в Барнаул, но МРТ никто читать не умеет. Туда людей зачем по скорой отвозят? Чтобы умерли с гарантией? Вообще, большинство боится туда попадать. Лекарств нет, то ли не дают, то ли разворовывают и то , что дают. Физиолечения нет вообще. Где Попов, когда отдыхать перестанет? Когда Бастрыкин под зад пнёт?
20:03:21 27-01-2026
Медикам, конечно, тяжело работать в бардаке, устроенном сейчас, но люди есть люди и к ним надо относиться хотя бы с сочуствием, а не с явным равнодушием.