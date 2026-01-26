В Карелии скончалась женщина, которой не смогли поставить диагноз из-за поломки томографа

Пациентку две недели лечили от пневмонии и подозревали рак, хотя причиной было инородное тело в пищеводе

26 января 2026, 23:00, ИА Амител

Больничные койки / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

В Карелии пациентка скончалась после того, как из-за неисправности компьютерного томографа врачи не смогли своевременно установить причину ее стремительного ухудшения здоровья, сообщает karelinform.ru.

Женщину доставили в межрайонную больницу Костомукши в конце ноября с подозрением на пневмонию. Ее состояние быстро ухудшалось, но лечение не помогало. Врачи заподозрили рак легкого, но ключевое обследование – компьютерную томографию – провести не могли, так как аппарат в больнице был сломан.

Лишь через две недели, после перевода в соседний город, выяснилось, что причиной стало инородное тело – кость от рыбы, повредившая пищевод. К этому моменту изменения в организме стали необратимыми. Несмотря на экстренную операцию с привлечением хирурга из Петрозаводска, спасти пациентку не удалось.

«Абсолютно здоровый человек из-за отсутствия в больнице СКТ и неверно поставленного диагноза умирает!» – отметила сестра погибшей.

После резонанса глава Карелии заявил о планах установить в больницу Костомукши новый томограф и аппарат МРТ, но поставки ожидаются только осенью.