Перед сменой сотрудники служб доставки должны проходить верификацию документов и фотофиксацию

08 мая 2026, 16:48, ИА Амител

Курьер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Москве ввели цифровой контроль за работой курьеров — об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Департамент транспорта города.

Теперь перед началом смены каждый сотрудник службы доставки обязан пройти верификацию документов и ежедневную фотофиксацию. Все данные — как о деятельности компаний, так и о работе отдельных курьеров — поступают в единую цифровую систему.

Новые правила предусматривают автоматическое регулирование скорости средств индивидуальной мобильности, велосипедов и мопедов. Кроме того, вводится персональная ответственность работников.

База данных будет обновляться в режиме реального времени, что позволит оперативно применять к курьерам необходимые санкции при нарушении установленных правил. Ранее сообщалось, что найден способ исчезнуть из всех систем распознавания лиц.



