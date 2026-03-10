Новый алгоритм не маскирует данные, а "рассеивает" их: система перестает узнавать конкретного человека на уровне внутренней логики

10 марта 2026, 20:15, ИА Амител

Биометрический след, распознавание лиц / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России создана технология выборочного удаления цифровых следов из систем распознавания лиц. Это позволяет обеспечить право на забвение и отзыв согласия на обработку биометрических данных, не нарушая работу системы для других пользователей. О разработке "Газете.ru" сообщила компания "Криптонит", входящая в группу "ИКС Холдинг".

Современные системы распознавания лиц сохраняют цифровой портрет человека в своей модели даже после удаления данных из основной базы. Это затрудняет выполнение законодательных требований о прекращении обработки биометрической информации.

Утечка биометрических данных особенно опасна, так как их невозможно восстановить, в отличие от, например, пароля. Злоумышленники могут использовать скомпрометированные биометрические данные для создания подделок, что позволит им получить доступ к устройствам и сервисам с биометрической аутентификацией.

Технология, разработанная в "Криптоните", решает эту проблему. Она не удаляет данные из системы, а изменяет их структуру так, что система перестает распознавать конкретного человека, но сохраняет возможность идентификации других пользователей.

«Цифровой портрет человека остается в модели, пока система его распознает, — говорит Михаил Захаров, сотрудник лаборатории ИИ компании "Криптонит". — Мы разработали метод, который "разбрасывает" эти данные, делая их невидимыми для алгоритма».

Испытания показали, что точность распознавания целевых данных снизилась до 88%, но общая эффективность системы осталась на прежнем уровне.

Новая технология может применяться в системах видеонаблюдения с распознаванием лиц, контроля доступа и корпоративной безопасности. Например, она позволяет удалять биометрию уволившихся сотрудников.