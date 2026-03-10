Пока, биометрия! Найден способ исчезнуть из всех систем распознавания лиц
Новый алгоритм не маскирует данные, а "рассеивает" их: система перестает узнавать конкретного человека на уровне внутренней логики
10 марта 2026, 20:15, ИА Амител
В России создана технология выборочного удаления цифровых следов из систем распознавания лиц. Это позволяет обеспечить право на забвение и отзыв согласия на обработку биометрических данных, не нарушая работу системы для других пользователей. О разработке "Газете.ru" сообщила компания "Криптонит", входящая в группу "ИКС Холдинг".
Современные системы распознавания лиц сохраняют цифровой портрет человека в своей модели даже после удаления данных из основной базы. Это затрудняет выполнение законодательных требований о прекращении обработки биометрической информации.
Утечка биометрических данных особенно опасна, так как их невозможно восстановить, в отличие от, например, пароля. Злоумышленники могут использовать скомпрометированные биометрические данные для создания подделок, что позволит им получить доступ к устройствам и сервисам с биометрической аутентификацией.
Технология, разработанная в "Криптоните", решает эту проблему. Она не удаляет данные из системы, а изменяет их структуру так, что система перестает распознавать конкретного человека, но сохраняет возможность идентификации других пользователей.
«Цифровой портрет человека остается в модели, пока система его распознает, — говорит Михаил Захаров, сотрудник лаборатории ИИ компании "Криптонит". — Мы разработали метод, который "разбрасывает" эти данные, делая их невидимыми для алгоритма».
Испытания показали, что точность распознавания целевых данных снизилась до 88%, но общая эффективность системы осталась на прежнем уровне.
Новая технология может применяться в системах видеонаблюдения с распознаванием лиц, контроля доступа и корпоративной безопасности. Например, она позволяет удалять биометрию уволившихся сотрудников.
20:55:39 10-03-2026
Без литровой бутылки водке, хрен что поймешь. Кто, кого, что, куда, зачем?
21:23:23 10-03-2026
Удаление файла придумали?
Логика не ясна.
08:47:09 11-03-2026
Олег (21:23:23 10-03-2026) Удаление файла придумали?Логика не ясна....
То, что попало в скайнет - останется в нём при любых условиях.
Sapenti sat.
06:34:35 11-03-2026
Непонятно без знания узкой специфики хранения таких данных. Это что ли как из архива удалить без следа кусок, на который ссылаются многие файлы?..
07:37:43 11-03-2026
Надо маску придумать незаметную для людей, но непреодолимую для камер. Вражеские разведки шпионят через камеры.
08:37:29 11-03-2026
Олег (07:37:43 11-03-2026) Надо маску придумать незаметную для людей, но непреодолимую ... Ну грим из латекса сделайте, нос прицепите. Да и не только по лицу можно распознавать, но и, например, по походке. Смысл?
09:02:21 11-03-2026
Гость (08:37:29 11-03-2026) Ну грим из латекса сделайте, нос прицепите. Да и не только п... Походка тоже правится при желании, если с артистизмом проблемы обувью и даже стельками