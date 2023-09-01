В МВД рассказали, как крепить гаджеты на лобовое стекло, чтобы не попасть под штраф
Главное, чтобы все было видно
01 сентября 2023, 15:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Представители МВД разъяснили правила крепления различных гаджетов на лобовое стекло. Об этом сообщает сайт ведомства.
Напомним, что с 1 сентября автомобиль запрещается эксплуатировать, если в нем установлены дополнения, которые мешают обзору. Речь идет о видеорегистраторах, подставках для смартфонов и прочих гаджетов.
В МВД отметили, что крепить устройства на лобовое стекло все-таки можно, но только при условии, что они не будут мешать обзору.
15:54:13 01-09-2023
Так они и не мешают обзору. Но инспектор сочтет иначе.
16:11:53 01-09-2023
Гость (15:54:13 01-09-2023) Так они и не мешают обзору. Но инспектор сочтет иначе.... за зеркало крепи
16:00:33 01-09-2023
Тема не раскрыта. гАйцы должны создать четкую инструкцию "Как крепить гаджеты". "что они не будут мешать обзору" - это ни о чем. Я скажу, что мне не мешает обзору, а гАишник скажет, что мешает и кто прав будет? Я думаю скорее всего в этом случае мне штраф выпишут 99,99%.
16:11:15 01-09-2023
А козырьки можно опускать???
00:23:12 02-09-2023
А вот действительно, как быть с козырьками? Он попадает в зону стеклоочистителя в откинутом состоянии и перекрывает добрую четверть обзора со стороны водителя! Вот я обхохачусь, если "доблестный" страж ГИБДД докопается до опущенного козырька! До солнцезащитных очков уже докапались!