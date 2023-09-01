В МВД рассказали, как крепить гаджеты на лобовое стекло, чтобы не попасть под штраф

Главное, чтобы все было видно

01 сентября 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Представители МВД разъяснили правила крепления различных гаджетов на лобовое стекло. Об этом сообщает сайт ведомства.

Напомним, что с 1 сентября автомобиль запрещается эксплуатировать, если в нем установлены дополнения, которые мешают обзору. Речь идет о видеорегистраторах, подставках для смартфонов и прочих гаджетов.

В МВД отметили, что крепить устройства на лобовое стекло все-таки можно, но только при условии, что они не будут мешать обзору.