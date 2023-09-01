Гаджеты больше нельзя вешать на лобовое стекло в России

После установки "дополнительных элементов" эксплуатация авто запрещается

01 сентября 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Закон, который запрещает вешать что-либо на лобовое стекло автомобиля, вступил в силу в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, в случае установки дополнительных элементов эксплуатировать машину запрещается. Также нельзя ездить на авто, если есть некие элементы, загораживающие обзор водителю.

Под запрет на установку попали видеорегистраторы, навигаторы, крепления для смартфонов и устройства для поезда по платным дорогам.

Закон предусматривает возможность их установки согласно определенным правилам.