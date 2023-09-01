НОВОСТИОбщество

Гаджеты больше нельзя вешать на лобовое стекло в России

После установки "дополнительных элементов" эксплуатация авто запрещается

01 сентября 2023, 12:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Закон, который запрещает вешать что-либо на лобовое стекло автомобиля, вступил в силу в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно документу, в случае установки дополнительных элементов эксплуатировать машину запрещается. Также нельзя ездить на авто, если есть некие элементы, загораживающие обзор водителю.

Под запрет на установку попали видеорегистраторы, навигаторы, крепления для смартфонов и устройства для поезда по платным дорогам.

Закон предусматривает возможность их установки согласно определенным правилам.

Авто законы

Комментарии 7

Avatar Picture
kuraltay-khan

12:41:57 01-09-2023

и устройства для поезда по платным дорогам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:43 01-09-2023

очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избираете?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:22 01-09-2023

Гость (12:49:43 01-09-2023) очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избирает... А вы нахрена?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:24:01 01-09-2023

Теперь даже "вонялки" не повешать, обзору мешает.)) Забыли товарищи депутаты отметить, что это по"многочисленным просьбам трудящихся". Годы проходят, чиновники и депутаты не меняются

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:42 01-09-2023

у меня стойкое убеждение, что они сами себя и своих друзей таких же, избирают...!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:33 01-09-2023

Гость (12:49:43 01-09-2023) очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избирает... Графу "против всех" кто убрал? Вот и получили.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:29 01-09-2023

Гость (13:37:33 01-09-2023) Графу "против всех" кто убрал? Вот и получили.... на весь бюллетень по диагонали напишите фамилию того кого считаете достойным, и вуала! это значит значит против всех кто в официальном списке...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров