Гаджеты больше нельзя вешать на лобовое стекло в России
После установки "дополнительных элементов" эксплуатация авто запрещается
01 сентября 2023, 12:32, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Закон, который запрещает вешать что-либо на лобовое стекло автомобиля, вступил в силу в России. Об этом сообщает РБК.
Согласно документу, в случае установки дополнительных элементов эксплуатировать машину запрещается. Также нельзя ездить на авто, если есть некие элементы, загораживающие обзор водителю.
Под запрет на установку попали видеорегистраторы, навигаторы, крепления для смартфонов и устройства для поезда по платным дорогам.
Закон предусматривает возможность их установки согласно определенным правилам.
12:41:57 01-09-2023
и устройства для поезда по платным дорогам
12:49:43 01-09-2023
очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избираете?
13:00:22 01-09-2023
Гость (12:49:43 01-09-2023) очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избирает... А вы нахрена?
13:24:01 01-09-2023
Теперь даже "вонялки" не повешать, обзору мешает.)) Забыли товарищи депутаты отметить, что это по"многочисленным просьбам трудящихся". Годы проходят, чиновники и депутаты не меняются
13:24:42 01-09-2023
у меня стойкое убеждение, что они сами себя и своих друзей таких же, избирают...!?
13:37:33 01-09-2023
Гость (12:49:43 01-09-2023) очередной бред от наших законописцев, нахрена вы их избирает... Графу "против всех" кто убрал? Вот и получили.
14:45:29 01-09-2023
Гость (13:37:33 01-09-2023) Графу "против всех" кто убрал? Вот и получили.... на весь бюллетень по диагонали напишите фамилию того кого считаете достойным, и вуала! это значит значит против всех кто в официальном списке...