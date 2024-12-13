В наличии и под заказ. Барнаульский автоцентр "Дана Моторс" переехал в новое здание

Выбор авто стал еще больше, могут привезти даже из-за границы

13 декабря 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KR9g9

Здание "Дана Моторс" / Фото предоставлено автоцентром

Барнаульский автоцентр "Дана Моторс", уже давно завоевавший репутацию надежного партнера и поставщика автомобилей, стал еще лучше и больше. В связи с расширением компания переехала в новое, современное отдельно стоящее здание по адресу Павловский тракт, 198к, корпус 1.

Больше простора, больше возможностей

Переезд в новое помещение – не просто увеличение площади, а воплощение концепции по созданию идеального пространства для выбора авто.

"Автоцентр стал еще больше и лучше. Мы стремились создать место, где бы каждый посетитель чувствовал себя комфортно и уверенно. Просторная планировка позволит внимательно изучить представленный ассортимент, получить квалифицированную консультацию и принять обдуманное решение", – отмечают в "Дана Моторс".

Автомобили в "Дана Моторс" / Фото предоставлено автоцентром

Мечта ближе, чем кажется

"Дана Моторс" предлагает клиентам большой выбор автомобилей – как новых, так и с пробегом. Машины доступны не только в наличии, но и под заказ из-за границы.

Желаемое авто могут привезти из Южной Кореи, Японии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Выбирайте цвет, комплектацию, отделку салона и другие детали, чтобы получить машину, полностью отвечающую вашим предпочтениям.

Все авто проходят тщательную проверку на юридическую чистоту, что гарантирует их надежность. Срок доставки – от одного до трех месяцев.

Помимо продажи автомобилей, в "Дана Моторс" есть:

трейд-ин;

выкуп автомобилей на взаимовыгодных условиях;

автообмен;

лизинг и т. д.

"Мы стремимся быть полезными клиентам на всех этапах владения автомобилем", – подчеркивают в "Дана Моторс".Приходите в автоцентр по новому адресу и убедитесь, что теперь все стало еще лучше.

Автоцентр "Дана Моторс"

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 198к, корпус 1

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ИП Дисенов Денис Павлович

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