В США скончался мужчина, проживший 70 лет в аппарате с железными легкими

В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало, и он не смог дышать самостоятельно

14 марта 2024, 18:51, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

В Соединенных Штатах в возрасте 77 лет скончался писатель и юрист Пол Александр, бывший последним в мире пользователем так называемого аппарата "железного легкого". Об этом сообщает газета The Indepentent.

Александр родился в 1946 году в Техасе. В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало, и он не смог дышать самостоятельно. Жизнь мальчику удалось спасти благодаря особому виду барокамеры – "железному легкому". В нем мужчина прожил свыше 70 лет.

За эти годы он успел написать мемуары и стать юристом. Отец придумал для него специальную палочку, которой он набирал текст сначала на печатной машинке, а после – на компьютере.