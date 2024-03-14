В США скончался мужчина, проживший 70 лет в аппарате с железными легкими
В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало, и он не смог дышать самостоятельно
14 марта 2024, 18:51, ИА Амител
В Соединенных Штатах в возрасте 77 лет скончался писатель и юрист Пол Александр, бывший последним в мире пользователем так называемого аппарата "железного легкого". Об этом сообщает газета The Indepentent.
Александр родился в 1946 году в Техасе. В шесть лет он заболел полиомиелитом и тяжело перенес его. Из-за поражения спинного мозга ребенка парализовало, и он не смог дышать самостоятельно. Жизнь мальчику удалось спасти благодаря особому виду барокамеры – "железному легкому". В нем мужчина прожил свыше 70 лет.
За эти годы он успел написать мемуары и стать юристом. Отец придумал для него специальную палочку, которой он набирал текст сначала на печатной машинке, а после – на компьютере.
20:06:50 14-03-2024
Ад а не жизнь
10:07:26 15-03-2024
Наверное сейчас в Раю. Хочется верить
12:41:17 15-03-2024
вообще пофиг. пусть хоть все пендосы сдохнут! Этого всеравно будет несравнимо мало с тем, сколько гадостей они наделали! Вредители планеты! Убийцы!
12:48:38 15-03-2024
Гость (12:41:17 15-03-2024) вообще пофиг. пусть хоть все пендосы сдохнут! Этого всеравно... мамку твою окорочками и прочей гуманитаркой кормили в 90-х. а уж как они гадили во вторую мировую со своим ленд-лизом...
14:28:27 18-03-2024
гость (12:48:38 15-03-2024) мамку твою окорочками и прочей гуманитаркой кормили в 90-х. ... Они это все устроили, потом типа всех спасали, учи историю.
14:42:15 18-03-2024
гость (12:48:38 15-03-2024) мамку твою окорочками и прочей гуманитаркой кормили в 90-х. ... Гуманитарка - это бесплатно. А окорочка всегда продавались за деньги. Причем стоили сопоставимо с мясом. После варки огромная ножка делалась в размер воробьиной. Говорят, что в США едят в основном белое мясо - грудку, а ножки являются отходами производства. Их паковали в коробки и вместо помойки отправляли в Россию.
14:23:22 15-03-2024
Гость (12:41:17 15-03-2024) вообще пофиг. пусть хоть все пендосы сдохнут! Этого всеравно... ты адекватный вообще, нет?
14:40:34 15-03-2024
Гость (14:23:22 15-03-2024) ты адекватный вообще, нет? ... Тут таких половина. Топящих за "всех убью, один останусь", массовые казни и расстрелы, ядерную войнушку и прочие прелести. Причем они дееспособны, голосовать вон ходят...
10:42:58 18-03-2024
все любители ставить приговор или заключение в онлайн комментах , как правило никогда не были в такой или подобной ситуации. Некоторые вообще без боли прошли не оставив следа в жизни, не сделав усилие над собой для преодоления. Можно победить двух-трех силачей , но не суметь победить в себе маленькую слабость и проиграть все..
14:27:03 18-03-2024
Тяжелую жизнь прожил человек и все равно, при всем его недуге он состоялся как личность. Пусть земля ему будет пухом. Писали, что он выходил на какое то время из этой биокамеры.