В одном из районов Новосибирской области скончался ветеран ВОВ родом из Алтайского края
Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе
26 января 2026, 10:30, ИА Амител
В Новосибирской области на 99-м году жизни скончался последний в Сузунском районе ветеран Великой Отечественной войны Данил Егорович Шуругин. О его смерти сообщили в муниципалитете.
Данил Егорович родом из Алтайского края. Школу он окончил в Сузуне, после чего был призван на фронт. Он проходил службу в 61-м гвардейском стрелковом полку 19-й гвардейской стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте в звании гвардии старшины. За участие в разгроме японских милитаристов ветеран был награжден медалью "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени. Позднее, в 1996 и 2000 годах, ему также вручили медаль Жукова и знак "Фронтовик 1941–1945".
После окончания войны Данил Егорович трудился лесорубом на Кубанском лесозаготовительном участке, затем работал водителем в Сузунском леспромхозе. За высокие трудовые показатели был удостоен множества наград и звания "Ударник коммунистического труда".
Глава Сузунского района Вячеслав Горшков подчеркнул, что Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе.
«Его жизненный путь – пример искренней любви к Родине, нравственный ориентир для подрастающего поколения защитников Отечества. От имени жителей Сузунского муниципального округа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», – написал Вячеслав Горшков.
10:37:56 26-01-2026
Уходят ветераны. В молодости нахлебались и теперь за внуков-правнуков переживают.
10:52:47 26-01-2026
Печально читать такие новости. Но увы, это неизбежно
11:08:01 26-01-2026
Вечная слава героям ВОВ!
11:35:37 26-01-2026
земля пухом и спасибо!
14:07:13 26-01-2026
уходит поколение геров, люди- глыбы! таких больше не будет, к сожалению.
а соевых никто и не вспомнит. даже их внуки.
14:16:39 26-01-2026
Изучал про 315 стрелковую дивизию. Формировалась она в Барнауле. В 1942 году. Она защищала Сталинград. После битвы эта дивизия преследовала немцев на Дону и попала в их котел. Вышли из окружения только 15% бойцов. Обозы и раненых с медсанбатом немцы заживо раздавили танками. Мстя им за Сталинград. Дивизия практически вся лежит сейчас в братских могилах большая часть безымянных на сегодняшний день около маленького донского села. Нашим краеведам надо бы восстановить память и хотя бы могилы эти братские разыскать и плиту поставить. Это же Барнаульцы и наши земляки там лежат
14:19:10 26-01-2026
Деревня находится достаточно далеко от хутора Гапкин ор(около 25 километров на запад). Местность там открытая, пересечена большим количеством балок. С пригорка очень хорошо просматриваются современные фермерские постройки, расположенные на месте хутора Новая Деревня, в окрестностях которой 10-11 января 1943 года развернулись ожесточённые бои. От населённого пункта сейчас остался только колодец