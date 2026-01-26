В одном из районов Новосибирской области скончался ветеран ВОВ родом из Алтайского края

Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе

26 января 2026, 10:30, ИА Амител

Данил Егорович / Фото: "Прецедент Новосибирск"

В Новосибирской области на 99-м году жизни скончался последний в Сузунском районе ветеран Великой Отечественной войны Данил Егорович Шуругин. О его смерти сообщили в муниципалитете.

Данил Егорович родом из Алтайского края. Школу он окончил в Сузуне, после чего был призван на фронт. Он проходил службу в 61-м гвардейском стрелковом полку 19-й гвардейской стрелковой дивизии на Дальневосточном фронте в звании гвардии старшины. За участие в разгроме японских милитаристов ветеран был награжден медалью "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени. Позднее, в 1996 и 2000 годах, ему также вручили медаль Жукова и знак "Фронтовик 1941–1945".

После окончания войны Данил Егорович трудился лесорубом на Кубанском лесозаготовительном участке, затем работал водителем в Сузунском леспромхозе. За высокие трудовые показатели был удостоен множества наград и звания "Ударник коммунистического труда".

Глава Сузунского района Вячеслав Горшков подчеркнул, что Данил Егорович был последним участником Великой Отечественной войны в Сузунском муниципальном округе.