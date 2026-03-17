Билайн модернизировал домашний интернет и ТВ в Барнауле

И предоставил новые услуги для клиентов

17 марта 2026, 11:00

Билайн провел несколько модернизаций, позволивших улучшить клиентский сервис и качество услуги домашнего интернета в Барнауле.

В частности, технические специалисты создали резерв транспортной сети, что позволило значительно повысить отказоустойчивость и сделать более надежной. Показатель повышает способность системы продолжать нормальную работу даже в случае сбоев на отдельных ее частях без остановки всего сервиса в целом.

Особое внимание Билайн уделил улучшению клиентского сервиса. Теперь абоненты домашнего интернета в Барнауле могут приобрести в рассрочку или сразу полностью выкупить новый роутер с функцией Wi-Fi 6 ("Вай-Фай"). Это роутер нового поколения. Его главное преимущество в эффективной работе с множеством устройств одновременно без потери в скорости. С таким роутером видео в высоком разрешении воспроизводятся без задержек, файлы скачиваются быстрее, а онлайн-игры становятся стабильнее.

Еще одно небольшое, но очень важное для комфорта и удобства клиентов улучшение — ТВ-каналы теперь транслируют в местном часовом поясе.

Протестировать новое качество связи домашнего интернета и ТВ от Билайна можно уже сейчас, а в комплекте с мобильной связью будет выгоднее — целый ряд тарифных планов с подписками bee Super ("би Супер") и bee Hit ("би Хит") дает скидку 60% на первые два месяца*. Например, за 430 рублей в первые два месяца пользователям будут доступны:

безлимитный домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с;

домашнее ТВ Попкорн.билайн с более чем 200 каналами;

с более чем 200 каналами; 50 Гб мобильного интернета, 700 минут на звонки + Билайн в течение года будет добавлять еще 50 Гб и 300 минут ежемесячно;

возможность подключить к тарифу еще до десяти номеров;

доступ к билайн ТВ на любых пяти поддерживаемых устройствах, включая мобильные устройства iOS ("АйОуЭс"), Android ("Андроид"), смарт-ТВ LG ("ЭлДжи") и Samsung ("Самсунг"), Android TV ("ТиВи") устройства, приставку Apple ("Эйпл") TV и веб-сайт beeline.tv ("Билайн.тиви");

антивирус Касперского "KasperskyInternetSecurity" на два устройства**;

фиксированный IP ("АйПи")-адрес**;

возможность аренды ТВ-приставки и Wi-Fi роутера.

«Мы сравнительно недавно запустили домашний интернет и ТВ в Барнауле, и уже более 1000 жителей города оценили возможности и преимущества данных услуг от Билайна. Мы стараемся быстро реагировать на потребности клиентов и предлагать максимально гибкие и выгодные тарифы», — сказал директор Алтайского отделения Билайна Алексей Мартынов.

По его словам, например, в конце года предоставили абонентам возможность подключать тарифы на суперскорости до 500 Мбит/с. Такая скорость позволяет комфортно работать из дома, загружать большие файлы, играть онлайн и вести трансляции, даже если в сети одновременно много устройств.

На сегодня интернет от Билайна доступен более чем в 1400 домах Барнаула — то есть практически в каждом втором жилом многоэтажном здании города.

Подключить домашний интернет от Билайна можно онлайн: проверить возможность подключения, выбрать тариф и удобную дату, а также оставить заявку можно на сайте или просто позвонив по телефону 8-800-600-80-08.

Подключение доступно при наличии технических условий, независимо от того, услугами какого оператора мобильной связи вы пользуетесь.

*Подробные условия на сайте

**Услуга является дополнительной, взымается дополнительная плата

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте beeline.ru ; г. Москва, ОГРН 1027700166636

