Вирусолог рассказал, может ли попасть в Россию смертельно опасная лихорадка Ласса

Недавно в США из Западной Африки прилетел мужчина, зараженный опасным вирусом

30 октября 2024, 22:43, ИА Амител

Африканский доктор / Фото: unsplash.com / Go to benjamin lehman's profile benjamin lehman

Центры по контролю и профилактике заболеваний США бьют тревогу: в Америку из Западной Африки прилетел мужчина, зараженный лихорадкой Ласса. Как сообщает "КП-Новосибирск", диагноз ему поставили не сразу, что грозит вспышкой болезни в больнице штата Айова.

Как распространяется зараза, может ли она из Африки попасть в Россию и насколько опасна – рассказал глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

"Природный очаг вируса – страны Западной и Центральной Африки (Сьерра-Леоне, Нигерия, Сенегал, Мали, Гвинея, Либерия, Конго, Буркина-Фасо, ЦАР). Резервуаром для лихорадки являются грызуны ("многососковые крысы"), которые обитают вблизи домов. Животные выделяют вирус в окружающую среду с продуктами жизнедеятельности и слюной, человек от грызунов может заразиться, съев мясо зараженного животного или выпив загрязненную воду", – рассказал специалист.

От человека к человеку болезнь передается при контакте с биологическим материалом, в том числе рвотой и кровью. В тело человека вирус попадает через микротравмы. На коже они, как правило, всегда есть.

При этом болезнь крайне опасна. Смертность от лихорадки Ласса составляет примерно 60%. Такой же показатель у Марбурга или Эболы. Кроме того, у нее длительный инкубационный период, до 21 дня. По этой причине после контакта с больным заразившийся американец не сразу это понял.

"Поэтому с больным контактировали врачи и медсестры. Теперь под угрозой больница: можно с уверенностью сказать, что там будут еще зараженные", – сказал Чепурнов.

В Россию ее могут завезти таким же образом. Учитывая, что в Африке работает немало россиян, к этой ситуации следует отнестись крайне внимательно, отметил эксперт.