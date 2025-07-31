Мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле

Во время разговора с педагогами перешла на крик и нецензурную лексику

31 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле случился инцидент, в центре которого оказалась мать одной из учениц школы Октябрьского района. Об этом рассказывает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

«У девочки произошел конфликт с одной из учительниц и ее мать вызвали в школу на беседу с преподавателем информатики и математики и заместителем директора школы», - говорится в сообщении.

Во время разговора мать перешла на крик и нецензурную лексику, оскорбив педагогов.

Прокуратура возбудила административное дело по факту "оскорбления двух и более лиц". Несмотря на неявку женщины в суд, ее вина была доказана, ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Постановление вступило в силу, женщина уже выплатила штраф.