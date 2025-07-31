Мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле
Во время разговора с педагогами перешла на крик и нецензурную лексику
31 июля 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле случился инцидент, в центре которого оказалась мать одной из учениц школы Октябрьского района. Об этом рассказывает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
«У девочки произошел конфликт с одной из учительниц и ее мать вызвали в школу на беседу с преподавателем информатики и математики и заместителем директора школы», - говорится в сообщении.
Во время разговора мать перешла на крик и нецензурную лексику, оскорбив педагогов.
Прокуратура возбудила административное дело по факту "оскорбления двух и более лиц". Несмотря на неявку женщины в суд, ее вина была доказана, ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.
Постановление вступило в силу, женщина уже выплатила штраф.
От осинки не родятся апельсинки. Быдло.
17:18:30 31-07-2025
Поди на шторы не сдала, и от этого конфликт?
17:43:16 31-07-2025
Гость (17:18:30 31-07-2025) Поди на шторы не сдала, и от этого конфликт?... Поди вести себя нормально не умеют мамка-дочка и от этого конфликт.
17:31:06 31-07-2025
Педагогов давно уже залюдей не считают. Мамаша оборзевшая мало ещё получила. Зато в Комитете по образованию только сидят и ждут когда на директора школы или на заведующую ДС жалобу напишут. Они оргазм от этого испытывают. Знаю из первых уст.
19:53:42 31-07-2025
Гость (17:31:06 31-07-2025) Педагогов давно уже залюдей не считают. Мамаша оборзевшая ма...
Ну так во главе министерства кто? Вот и весь ответ!
21:32:10 31-07-2025
Гость (19:53:42 31-07-2025) Ну так во главе министерства кто? Вот и весь ответ!... Министр лично яжмамкам указания рассылает?
17:37:21 31-07-2025
Онажемать
17:42:15 31-07-2025
правильно, давно пора, обнаглели уже совсем и родители, и детки
18:18:41 31-07-2025
вот так вдвоем могут кого-угодно оговорить
19:26:03 31-07-2025
- "Постановление вступило в силу, женщина уже выплатила штраф."------------ Осадок остался. Заочно - трое на одну, можно столько де-ма наговорить, могли и посадить..
20:02:44 31-07-2025
Надо мамашку на 15 суток было закрыть. А дочу в интернат на такое же время отправить.
20:16:25 31-07-2025
Похоже, за дело отшишикала. Иначе заявление бы не писали.
21:53:48 31-07-2025
Кхм... (20:16:25 31-07-2025) Похоже, за дело отшишикала. Иначе заявление бы не писали.... Вызвали, спровоцировали, развели на деньги. Какая школа, написали бы. Чтобы ответственные родители забирали оттуда детей. Раз в статье конкретных сведений нет, значит, нечисто в учебном заведении.
08:27:59 01-08-2025
А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку повешали "Яжматери". Мне вот не вертится, что человек пришел и начал бедных несчастных учителей матом крыть. Может не такие бедные и несчастные???
10:03:53 01-08-2025
Гость (08:27:59 01-08-2025) А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку ...
Поэтому все разговоры, где назревает конфликт нужно записывать на телефон, открыто или скрытно.
10:49:14 01-08-2025
Гость (08:27:59 01-08-2025) А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку ...
то есть матом крыть в диалоге вы в принципе допускаете?
09:39:28 01-08-2025
ее мать вызвали в школу на беседу с преподавателем информатики и математики.....
В школе УЧИТЕЛЬ, преподаватель - в СУЗах и ВУЗах.
14:11:10 01-08-2025
слишком маленький штраф. быдло нужно деньгами наказывать построже