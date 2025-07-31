НОВОСТИПроисшествия

Мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле

Во время разговора с педагогами перешла на крик и нецензурную лексику

31 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Барнауле случился инцидент, в центре которого оказалась мать одной из учениц школы Октябрьского района. Об этом рассказывает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

«У девочки произошел конфликт с одной из учительниц и ее мать вызвали в школу на беседу с преподавателем информатики и математики и заместителем директора школы», - говорится в сообщении.

Во время разговора мать перешла на крик и нецензурную лексику, оскорбив педагогов.

Прокуратура возбудила административное дело по факту "оскорбления двух и более лиц". Несмотря на неявку женщины в суд, ее вина была доказана, ей назначили штраф в размере 5 тыс. рублей.

Постановление вступило в силу, женщина уже выплатила штраф.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

16:53:41 31-07-2025

От осинки не родятся апельсинки. Быдло.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:18:30 31-07-2025

Поди на шторы не сдала, и от этого конфликт?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:43:16 31-07-2025

Гость (17:18:30 31-07-2025) Поди на шторы не сдала, и от этого конфликт?... Поди вести себя нормально не умеют мамка-дочка и от этого конфликт.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:31:06 31-07-2025

Педагогов давно уже залюдей не считают. Мамаша оборзевшая мало ещё получила. Зато в Комитете по образованию только сидят и ждут когда на директора школы или на заведующую ДС жалобу напишут. Они оргазм от этого испытывают. Знаю из первых уст.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:42 31-07-2025

Гость (17:31:06 31-07-2025) Педагогов давно уже залюдей не считают. Мамаша оборзевшая ма...
Ну так во главе министерства кто? Вот и весь ответ!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:32:10 31-07-2025

Гость (19:53:42 31-07-2025) Ну так во главе министерства кто? Вот и весь ответ!... Министр лично яжмамкам указания рассылает?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:21 31-07-2025

Онажемать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:15 31-07-2025

правильно, давно пора, обнаглели уже совсем и родители, и детки

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:18:41 31-07-2025

вот так вдвоем могут кого-угодно оговорить

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:26:03 31-07-2025

- "Постановление вступило в силу, женщина уже выплатила штраф."------------ Осадок остался. Заочно - трое на одну, можно столько де-ма наговорить, могли и посадить..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:02:44 31-07-2025

Надо мамашку на 15 суток было закрыть. А дочу в интернат на такое же время отправить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

20:16:25 31-07-2025

Похоже, за дело отшишикала. Иначе заявление бы не писали.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:53:48 31-07-2025

Кхм... (20:16:25 31-07-2025) Похоже, за дело отшишикала. Иначе заявление бы не писали.... Вызвали, спровоцировали, развели на деньги. Какая школа, написали бы. Чтобы ответственные родители забирали оттуда детей. Раз в статье конкретных сведений нет, значит, нечисто в учебном заведении.

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:27:59 01-08-2025

А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку повешали "Яжматери". Мне вот не вертится, что человек пришел и начал бедных несчастных учителей матом крыть. Может не такие бедные и несчастные???

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость из будущего

10:03:53 01-08-2025

Гость (08:27:59 01-08-2025) А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку ...
Поэтому все разговоры, где назревает конфликт нужно записывать на телефон, открыто или скрытно.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:14 01-08-2025

Гость (08:27:59 01-08-2025) А мне бы хотелось услышать вторую сторону... Сразу медальку ...
то есть матом крыть в диалоге вы в принципе допускаете?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:28 01-08-2025

ее мать вызвали в школу на беседу с преподавателем информатики и математики.....
В школе УЧИТЕЛЬ, преподаватель - в СУЗах и ВУЗах.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:10 01-08-2025

слишком маленький штраф. быдло нужно деньгами наказывать построже

  2 Нравится
Ответить
