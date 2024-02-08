Волонтеры и единороссы отправили автомобили и технику алтайским бойцам СВО

В составе груза сразу четыре машины

08 февраля 2024, 17:13, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза из Барнаула / Фото: пресс-служба "Единой России"

Очередная партия груза ушла из Барнаула в зону специальной военной операции. 7 февраля из региона отбыли автомобили и необходимая техника. Формировать груз помогали активисты "Единой России", депутаты, волонтеры из разных городов и районов края.

Участие в отправке, кроме волонтеров, принимали участники спецоперации, которые сейчас находятся в отпуске, а также заместитель секретаря регионального отделения "Единой России", координатор рабочей группы по вопросам СВО в Алтайском крае Денис Голобородько.

В составе груза четыре автомобиля. Один из них – УАЗ – бойцам направил депутат Алтайского Заксобрания, член фракции "Единая Россия" Алексей Кривенко. А еще он помог в приобретении запчастей и инструментов, которые необходимы бойцам: шуруповертов, светодиодных лент и многого другого. Вместе с этим автомобилем волонтеры Родинского района передали окопные свечи, сухие супы и каши, маскировочные сети и "буржуйки".

Отправка гуманитарного груза из Барнаула / Фото: пресс-служба "Единой России"

Вторая машина, а также дизельные генераторы, запчасти на машину, теплая одежда, необходимые медикаменты и посылки от родных – из Тюменцевского района. Все это передадут бойцам на Луганском направлении.

"Получать такие "приветы" из дома всегда приятно, это поднимает боевой дух, вселяет уверенность, что все будет хорошо. Но, конечно, нельзя не отметить, какую помощь нам оказывают волонтеры, наши земляки из разных районов края, направляя машины, технику. Все это помогает нам в выполнении поставленных задач. Уверен, что все бойцы благодарны за такую поддержку", – сказал один из бойцов полка 1441, где служат многие алтайские мобилизованные.

В формировании груза активное участие приняли волонтеры Тальменского, Тогульского, Бурлинского, Солонешенского районов и города Бийска. Они отправили генераторы, квадрокоптеры, рации и индивидуальные аптечки. Также на передовую передали полиэтилен для обустройства окопов и блиндажей. Часть груза будет направлена в медбатальоны и прифронтовые госпитали.

"Районы проводят большую работу по сбору всего самого необходимого для наших бойцов. Будем плотно с ними работать по этому направлению, помогать с отправками, чтобы все грузы доходили до наших алтайских ребят", – отметил Денис Голобородько.

Напомним, в 2023 году благодаря работе волонтеров, предпринимателей, депутатов разного уровня в зону СВО было направлено более 45 автомобилей, а вместе с ними более 80 тонн груза.