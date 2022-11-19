Есть погибшие и пострадавшие. Все, что известно о взрыве газа в жилом доме на Сахалине, где обрушилось пять этажей

19 ноября в посёлке городского типа Тымовское Сахалинской области произошло обрушение углового подъезда жилой пятиэтажки. В результате ЧП погибли и пострадали люди. Всё, что известно об этом происшествии на данный момент, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Почему произошло обрушение дома?

Основная версия, что обрушение с первого по пятый этаж кирпичного дома произошло из-за взрыва бытового газа, сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС России. Есть предположение, что мог рвануть газовый баллон.

Позже власти Сахалина официально назвали предварительными причинами взрыва неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. Об этом написал телеграм-канал readovkanews.

Известно также, что дом не был газифицирован. Эту информацию подтвердил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

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Происшествия Губернатор Сахалина пообещал помощь пострадавшим в доме, где обрушились пять этажей от взрыва газа

На месте происшествия сейчас работают следователи Следственного комитета. Экспертизу пятиэтажки проведёт группа специалистов, которые уже направляются в посёлок, уточнил губернатор.

«Из материального резерва области выделены световые башни для организации разбора завалов в тёмное время. Кроме того, выезжает группа специалистов для проведения экспертизы состояния дома после взрыва», — написал глава региона в телеграм-канале.

Сколько человек погибли и пострадали в результате обрушения дома?

По последней информации, известно о семи погибших, из них трое детей, сообщает РИА Новости. Сейчас сотрудники МЧС продолжают разбор завалов, под которыми могут быть ещё трое человек, информирует пресс-служба ведомства. Их судьба до сих пор неизвестна. Всего в подъезде проживало 33 человека.

На месте работают 59 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. В посёлок Тымовское также направлен вертолёт МЧС РФ.

Для жильцов повреждённого дома развернули пункт временного размещения. На месте происшествия работает оперштаб.