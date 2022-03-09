Как записать ребенка в первый класс в Барнауле в 2022 году?

С 1 апреля 2022 года в барнаульских школах начнут записывать детей в первый класс. В этом году произошли некоторые изменения в пакете документов, которые должны подавать родители будущих первоклассников. Главный специалист комитета по образованию Барнаула Наталья Шурыгина рассказала amic.ru, что именно изменилось, а также когда и как подать заявление на зачисление ребёнка в школу. Кроме того, мы узнали, зачем каждый год в Барнауле по-новому закрепляют микрорайоны за школами.

Когда подавать заявление на зачисление в школу?

Приём документов в школы Барнаула будет проходить в два этапа. Первый этап начнётся с 1 апреля и продлится до 30 июня включительно. В это время в учреждениях образования будут принимать заявления от тех, кто имеет право первоочередного либо преимущественного приёма, а также имеющих регистрацию на закреплённой территории.



Правом первоочередного приёма пользуются дети сотрудников полиции, военнослужащих. Право преимущественного приёма при зачислении имеют дети, чьи братья или сёстры уже учатся в этой школе.



После 30 июня у администрации учреждения будет три рабочих дня, чтобы рассмотреть поступившие заявления, издать приказ о зачислении детей и определить количество оставшихся свободных мест. Информация о свободных местах должна быть опубликована на сайтах школ 5 июля.



А уже 6 июля в 8 утра стартует второй этап приёма документов от будущих учеников. В этот период подать заявление могут все желающие, в том числе и те, кто территориально закреплён за другой школой.



Второй этап зачисления начнётся с 6 июля и продлится до 5 сентября.

А что изменилось в этом году при приёме детей в школы? Немногое. Изменения касаются только тех семей, которые хотят устроить ребёнка в ту же школу, где уже учится его старший брат или сестра.



Ранее по закону требовалось подтвердить документально, что дети проживают совместно. Сейчас из закона убрали это требование и такая справка уже не требуется. Вместо этого нужна копия свидетельства о рождении ребёнка, который уже обучается в этом учреждении, чтобы подтвердить родство.



При этом у детей могут быть общими оба родителя, либо только один из родителей.

А как узнать, к какой школе прикреплён наш дом?

Сделать это можно на сайте комитета по образованию Барнаула, сайтах школ.



Не позднее 15 марта комитет опубликует приказ о закреплении территорий за образовательными учреждениями. В настоящий момент приказ находится на согласовании в прокуратуре города. Ведомство обязано проверять все нормативно-правовые документы.



Кстати, даже если вы точно знаете, к какой школе был прикреплён ваш дом в прошлом году, в приказ всё-таки загляните, так как может оказаться, что в этом году ваш дом закрепили за другой школой.



«Если мы понимаем, что количество детей, проживающих на территории, которая закреплена за данной школой, превышает количество мест, которые учреждение может предоставить для зачисления, то мы перезакрепляем территорию, чтобы сбалансировать поток учеников, чтобы всем детям хватило мест в школах города», — сообщила Наталья Шурыгина.

Как подать заявление на зачисление ребёнка в школу? Во-первых, подать заявление могут только законные представители ребёнка. То есть родители, опекуны или усыновители. Бабушки, дедушки, тёти-дяди, братья и сёстры сделать этого не могут (если нет статуса опекуна, — прим. ред.) или доверенности о предоставлении права представлять интересы родителя в интересах ребёнка.



Подать заявление можно двумя способами.



1. Через портал образовательных услуг Алтайского края. Для этого у вас должна быть учётная запись на сайте «Госуслуги»: при входе на портал образовательных услуг требуется указать те же логин и пароль, что и на «Госуслугах». К сожалению, пока нет возможности подать заявление напрямую через «Госуслуги» — в этом случае регистрация заявления происходит с ошибкой. Поэтому лучше не рискуйте и подавайте заявление через сайт образовательных услуг. Займёт это минуты три вашего времени.



2. Можно прийти в школу, в которую хотите записать ребенка. И там специалист поможет зарегистрировать заявление.

Какие документы нужны, чтобы записать ребёнка в школу? Кроме заявления, в школу также необходимо предоставить:



— паспорт;

— оригинал свидетельства о рождении ребёнка;

— свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории;

— иностранным гражданам дополнительно понадобится документ, который подтверждает право на пребывание в России;

— если у ребёнка есть проблемы со здоровьем или физические ограничения, которые требуют адаптированной образовательной программы, родители также должны предоставить рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и своё согласие на обучение по представленной образовательной программе.

Как узнать, что моего ребёнка зачислили в школу? Школа проинформирует родителей тем способом, который они указали в заявлении на поступление. После 30 июня у администрации учреждения будет три рабочих дня, чтобы рассмотреть заявления и издать приказ о зачислении детей.



Узнать о том, приняли ли вашего ребёнка, можно и на портале образовательных услуг Алтайского края. Для этого необходимо через поиск найти своё заявление и посмотреть результаты его рассмотрения.

С какого возраста можно записать ребёнка в школу? В первые классы зачисляют детей, которым на 1 сентября 2022 года исполнится 6 лет 6 месяцев. Впрочем, с разрешения комитета по образованию в школы могут зачислить ребёнка и помладше.

Где узнать подробности?

Можно позвонить в школу, которую вы выбрали. Или зайти на сайт комитета по образованию города Барнаула. На следующей неделе там обещают разместить подробную инструкцию для родителей, где чётко будет прописан порядок подачи заявления.