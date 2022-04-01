Льготная ипотека. Как изменились процентные ставки и условия кредитования с 1 апреля 2022 года?

В России продолжат выдавать льготную ипотеку на новостройки. Соответствующее поручение в конце марта дал Владимир Путин, а позднее его подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Судьба ипотечной программы стала туманной месяц назад, когда ЦБ резко увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Но в кабмине пришли к выводу, что отказываться от льготной ипотеки нельзя. Однако условия кредитования при этом заметно изменили — не в лучшую сторону.

Рассказываем, как с 1 апреля 2022 года изменилась процентная ставка, на каких условиях будут выдавать кредит и сколько времени есть у россиян, чтобы оформить льготную ипотеку.

Как изменилась процентная ставка по льготной ипотеке с 1 апреля? Ставку решили поднять до 12% годовых. Об этом Михаил Мишустин заявил в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. «В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе „Льготная ипотека“ в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — объявил глава кабмина. Напомним, раньше (с июля 2021 года) максимальная ставка по программе льготной ипотеки составляла 7%. Решение вызвано изменившейся экономической ситуацией в условиях санкций. В конце февраля ЦБ РФ повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5% до 20%. Из-за этого в обществе начали сомневаться, что льготная ипотека вообще продолжит существовать. Но вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у Путина призвал обязательно сохранить меру поддержки, но изменить условия. Президент такое решение поддержал. Таким образом, ставку подняли сразу на 5%. Какой будет максимальная сумма кредита по льготной программе ипотеки? Максимальную сумму тоже решили повысить из-за существенного подорожания жилья. Ранее кредитный лимит был един для всех регионов страны — 3 млн рублей. С 1 апреля условия в субъектах РФ отличаются друг от друга. Теперь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит по льготной ипотеке — 12 млн рублей. Для всех остальных регионов установили планку в 6 млн рублей. Какое жильё можно купить по льготной ипотеке? Здесь всё оставили без изменений. Программа льготной ипотеки рассчитана на покупку жилья в новостройках. Но мерой поддержки можно воспользоваться и при покупке готового жилья, если его продаёт сам застройщик. Какие ещё условия у льготной ипотеки? Максимальный срок кредита — 30 лет. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от всей суммы ипотеки. Льготная программа доступна гражданам РФ во всех регионах страны. Какие банки выдают кредиты по программе льготной ипотеки? Кредиты по программе льготной ипотеки выдают все основные банки страны. С полным списком можно ознакомиться на портале «Дом.РФ». Когда закончится программа льготной ипотеки? 1 июля 2022 года. Так что если вы рассчитываете воспользоваться мерой поддержки, следует поторопиться — осталось всего три месяца. Впрочем, есть вероятность, что программу продлят и на более длительный срок. Так было год назад: ставку подняли на 0,5%, а срок действия льготы увеличили на год. Возможно, в этом году история повторится. Но пока никаких разговоров об этом не идёт. А как поменялись условия «Семейной», «Сельской» и «Дальневосточной» ипотек? Никак. Эти меры поддержки в правительстве решили сохранить без изменений. «По трём действующим ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне. Это 6% по «Семейной ипотеке», 3% — по «Сельской» и 2% — по «Дальневосточной», — уточнил в ходе заседания Мишустин.