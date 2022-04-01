Льготная ипотека. Как изменились процентные ставки и условия кредитования с 1 апреля 2022 года?

Несмотря на сложный экономический период, программу сохранили. Но правила всё же изменили

1 апреля 2022, 07:39

В России продолжат выдавать льготную ипотеку на новостройки. Соответствующее поручение в конце марта дал Владимир Путин, а позднее его подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Судьба ипотечной программы стала туманной месяц назад, когда ЦБ резко увеличил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Но в кабмине пришли к выводу, что отказываться от льготной ипотеки нельзя. Однако условия кредитования при этом заметно изменили — не в лучшую сторону.

Рассказываем, как с 1 апреля 2022 года изменилась процентная ставка, на каких условиях будут выдавать кредит и сколько времени есть у россиян, чтобы оформить льготную ипотеку.

  1. Как изменилась процентная ставка по льготной ипотеке с 1 апреля?

    Ставку решили поднять до 12% годовых. Об этом Михаил Мишустин заявил в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

    «В соответствии с поручением главы государства установлена максимальная ставка по программе „Льготная ипотека“ в 12% годовых. Соответствующее постановление подписано», — объявил глава кабмина.

    Напомним, раньше (с июля 2021 года) максимальная ставка по программе льготной ипотеки составляла 7%. Решение вызвано изменившейся экономической ситуацией в условиях санкций. В конце февраля ЦБ РФ повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 9,5% до 20%. Из-за этого в обществе начали сомневаться, что льготная ипотека вообще продолжит существовать.

    Но вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у Путина призвал обязательно сохранить меру поддержки, но изменить условия. Президент такое решение поддержал. Таким образом, ставку подняли сразу на 5%.

  2. Какой будет максимальная сумма кредита по льготной программе ипотеки?

    Максимальную сумму тоже решили повысить из-за существенного подорожания жилья. Ранее кредитный лимит был един для всех регионов страны — 3 млн рублей. С 1 апреля условия в субъектах РФ отличаются друг от друга. Теперь для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит по льготной ипотеке — 12 млн рублей. Для всех остальных регионов установили планку в 6 млн рублей.

  3. Какое жильё можно купить по льготной ипотеке?

    Здесь всё оставили без изменений. Программа льготной ипотеки рассчитана на покупку жилья в новостройках. Но мерой поддержки можно воспользоваться и при покупке готового жилья, если его продаёт сам застройщик.

  4. Какие ещё условия у льготной ипотеки?

    Максимальный срок кредита — 30 лет. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от всей суммы ипотеки. Льготная программа доступна гражданам РФ во всех регионах страны.

  5. Какие банки выдают кредиты по программе льготной ипотеки?

    Кредиты по программе льготной ипотеки выдают все основные банки страны. С полным списком можно ознакомиться на портале «Дом.РФ».

  6. Когда закончится программа льготной ипотеки?

    1 июля 2022 года. Так что если вы рассчитываете воспользоваться мерой поддержки, следует поторопиться — осталось всего три месяца.

    Впрочем, есть вероятность, что программу продлят и на более длительный срок. Так было год назад: ставку подняли на 0,5%, а срок действия льготы увеличили на год. Возможно, в этом году история повторится. Но пока никаких разговоров об этом не идёт.

  7. А как поменялись условия «Семейной», «Сельской» и «Дальневосточной» ипотек?

    Никак. Эти меры поддержки в правительстве решили сохранить без изменений.

    «По трём действующим ипотечным программам ставки останутся на прежнем уровне. Это 6% по «Семейной ипотеке», 3% — по «Сельской» и 2% — по «Дальневосточной», — уточнил в ходе заседания Мишустин.

Пенсии, выплаты, фейки. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2022 года?

Пенсии, выплаты, фейки. Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2022 года?

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