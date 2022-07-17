Находка для мошенников. Почему нельзя выкидывать просроченные банковские карты?

Дебетовые и кредитные карты российских банков имеют ограниченный срок обслуживания: от года до четырех лет. Когда он истечет, снять деньги или пополнить счет с помощью «пластика» уже не получится. Однако выбрасывать такую просроченную карту в мусорное ведро эксперты настоятельно не рекомендуют.

Чем это грозит и правда ли, что ей могут воспользоваться мошенники, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

Почему нельзя выбрасывать старую банковскую карту, если она уже не работает?

Снять деньги с банковской карты с истекшим сроком действия уже ни у кого не получится. Но вся информация, которая содержится в голограмме, магнитной полосе и буквенных кодах никуда не выветрилась. То есть на карте по-прежнему содержатся данные о банковском счете пользователя, к которому была привязана карта, отметил агентству «Прайм» юрист Павел Уткин.

«При желании ее [информацию] можно считать, если пластик попадет не в те руки», — объясняет эксперт.

Поэтому выбрасывать старые банковские карты, а тем более в мусорное ведро возле банкомата, точно не стоит.

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Как такой картой могут воспользоваться мошенники?

Эксперт отмечает, что мошенники могут получить информацию о владельце карты и номере счета. Нет никакой гарантии, что они не внесут эти данные в свою базу и не станут использовать ее в дальнейшем, например, в схемах с применением социальной инженерии.

«Даже просроченную карту могут использовать, чтобы получить доступ в ваш личный кабинет банка и снять деньги с активного счета. Иногда „пластик“ нужен для так называемых букмекерских вилок. Это возможность поставить на все результаты матча в разных конторах и получить прибыль вне зависимости от результата спортивного события», — пишет «АиФ».

Кроме того, номер у перевыпущенной карты, как правило, остается прежним. Другим будет только трехзначный код на обратной стороне и срок действия. Поэтому есть риск, хоть и не большой, что карту могут использовать для оплаты в онлайн-магазинах, где не требуется указывать трехзначный код и можно подобрать год и месяц действия новой карты, пишет «КП».

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Что делать со старыми банковскими картами?

Раньше старые банковские карты нужно было возвращать в банк, где они были выпущены. Сейчас этого от владельцев не требуют и он может распоряжаться ими по своему усмотрению.

Эксперт рекомендует сначала разрезать старый пластик ножницами в местах, где есть какие-то обозначения. После этого его можно выбросить.

Кстати, если вы не намерены больше пользоваться картой, то счет, к которому она привязана, надо закрыть, особенно если карта кредитная. Не сделаете этого — условия обслуживания счета могут продлить, а деньги, в частности, за обслуживание продолжат списывать. В итоге баланс счета уйдет в минус.

«Если на счету остались какие-то деньги, вы сможете получить их в кассе банка по паспорту даже при отсутствии пластиковой карты», — пояснил юрист Павел Уткин.