Почему мы отмечаем 8 Марта и откуда взялся этот «женский день»

Международный женский день отмечают 8 марта. Но почему именно в этот день? Что на самом деле значит этот праздник и с какими событиями он связан? Amic.ru предлагает вспомнить историю «женского дня».

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Международный женский день. Что значит этот праздник?

Этот день связан с борьбой женщин за свои права и свободу. Во многих странах мира 8 марта отмечают «женский день». Хотя исторически он появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию.

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Откуда взялся Международный женский день?

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В конце февраля 1908 года в Нью-Йорке прошла вторая масштабная женская демонстрация. На улицы вышли более 15 тысяч недовольных женщин и маршем прошли через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. А ещё они потребовали права избирательного голоса. И уже в 1909-м Социалистическая партия Америки объявила последнее воскресенье национальным женским днём, который отмечали до 1913 года.

Хотя в 1910 году в Копенгагене на Международной конференции женщин-социалисток немецкая активистка за права женщин Клара Цеткин предложила праздновать именно Международный женский день. Чтобы женщины со всего мира могли собираться на митинги и демонстрации, привлекая внимание общественности к социальным проблемам. Участники поддержали предложение, и через несколько лет инициатива проведения демонстраций 8 марта распространилась во многих странах мира. Так и появился праздник 8 Марта.

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А когда его начали отмечать в России?

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С момента возникновения праздника все страны отмечали его в разные даты. В России «женский день» появился в 1913 году. Сначала его праздновали 23 февраля (ведь до 1918 года наша страна жила по юлианскому календарю). В революционный 1917-й петроградские большевики, воспользовавшись событием, организовали в этот день митинги и собрания против войны, дороговизны, а также тяжёлого положения работниц. В этот день бастовало около 128 тыс. рабочих.

В 1921 году на 2-й Коммунистической женской конференции решили отмечать «женский день» 8 марта в память об участии женщин в петроградской демонстрации 23 февраля 1917 года.

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А когда 8 марта стал выходным?

В России этот день, как ни странно, стал выходным 8 мая 1965 года, в канун 20-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда приняли указ, а отмечать стали с 1966 года. Постепенно праздник потерял политическую окраску, сейчас в этот день поздравляют женщин и девушек и в кругу семьи, и на работе.

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В каких странах отмечают 8 Марта?

Международный женский день отмечают в Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Камбодже, Китае, Кении, Молдавии, Монголии, Узбекистане, на Украине и в других странах. В некоторых из них этот праздничный день считается ещё и выходным.