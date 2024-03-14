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Возраст молодежи в РФ могут поднять как минимум до 38 лет

По словам главы ВЦИОМ, одна из главных задач для России сейчас — повысить продолжительность жизни

14 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Мужчина сидит на скамейке / Фото: unsplash.com
Мужчина сидит на скамейке / Фото: unsplash.com

Возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие десять лет. Такое мнение выразил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, передает ТАСС.

По его словам, это сделают "не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей", но и чтобы "какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить" на тех, кто старше.

"Это вопрос очень практический и прагматический, все программы стоят денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит, оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний", – отметил Федоров в ходе лекции на Международной выставке-форуме "Россия".

Сейчас одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране, добавил гендиректор ВЦИОМ.

Россия

Комментарии 18

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Гость

08:58:25 14-03-2024

что бы поднять потом пенсионный

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Гость

09:01:29 14-03-2024

Там и пенсионный уже скоро поднимать пора, в связи с резким увеличением продолжительности жизни

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Гость

09:02:28 14-03-2024

Это так не работает. Повысили Возраст молодёжи (пенсионный возраст) - люди от этого дольше жить не будут... Зуб даю,..последний,.. в 38...

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Гость

09:09:04 14-03-2024

Гость (09:02:28 14-03-2024) Это так не работает. Повысили Возраст молодёжи (пенсионный в... неразумно разбрасываться последним зубом)

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Гость

09:08:23 14-03-2024

Всю моложежь принудительно состарят до 38 лет?

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Старый

09:24:19 14-03-2024

Встречное предложение: считать всех молодыми,пока не сдохнут!

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Грыша

09:29:36 14-03-2024

Да че до 38-и...давай сразу до 60!!!

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dok_CФ

09:39:36 14-03-2024

Грыша (09:29:36 14-03-2024) Да че до 38-и...давай сразу до 60!!!... Если точнее - 65!

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Гость

09:32:07 14-03-2024

пусть им теперь и спиртное с сигаретами до 38 лет не продают! а то ишь соплячье нажираться будет

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гость

09:37:49 14-03-2024

71летние подростки

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888

09:41:35 14-03-2024

Чтобы повысить продолжительность жизни в стране, надо убрать вредные продукты в магазине, в парках проводить бесплатные спортивные занятия, открыть бесплатный оздоровительный бассейн.

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Гость

09:47:19 14-03-2024

888 (09:41:35 14-03-2024) Чтобы повысить продолжительность жизни в стране, надо убрать...
Отстало мыслите, там на верху виднее

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Сергей

10:10:05 14-03-2024

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣слов нет🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Гость

10:38:53 14-03-2024

Чтобы повысить продолжительность жизни, надо перестать жить а стекловатных человейниках с ковид-лифтами.

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Гость

11:48:37 14-03-2024

Хоббиты лишь в 31 год становились совершеннолетними. Хоббитизация населения идет))

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Гость

11:51:07 14-03-2024

Ну тогда и детский возраст надо повысить до 28 лет.

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Из серии

11:53:39 14-03-2024

Ты зачем мои девичьи груди узелком завязал, на спине

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Гость

12:20:51 14-03-2024

У меня две одноклассницы в 38 лет стали бабушками. В 19 лет обе родили девочек. Дочери одноклассниц тоже в 19 лет родили им по внуку. Вот так будут молодежные бабушки.

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