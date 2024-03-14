Возраст молодежи в РФ могут поднять как минимум до 38 лет
По словам главы ВЦИОМ, одна из главных задач для России сейчас — повысить продолжительность жизни
14 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Возраст молодежи могут повысить как минимум до 38 лет в ближайшие десять лет. Такое мнение выразил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, передает ТАСС.
По его словам, это сделают "не только для того, чтобы потешить самомнение вроде бы уже не совсем молодых людей", но и чтобы "какие-то льготные программы, поддержку, помощь распространить" на тех, кто старше.
"Это вопрос очень практический и прагматический, все программы стоят денег. И если государство сможет позволить себе эту планку поднимать, значит, оно должно иметь достаточно средств на реализацию всех обещаний", – отметил Федоров в ходе лекции на Международной выставке-форуме "Россия".
Сейчас одна из главных задач для России – повысить продолжительность жизни в стране, добавил гендиректор ВЦИОМ.
08:58:25 14-03-2024
что бы поднять потом пенсионный
09:01:29 14-03-2024
Там и пенсионный уже скоро поднимать пора, в связи с резким увеличением продолжительности жизни
09:02:28 14-03-2024
Это так не работает. Повысили Возраст молодёжи (пенсионный возраст) - люди от этого дольше жить не будут... Зуб даю,..последний,.. в 38...
09:09:04 14-03-2024
Гость (09:02:28 14-03-2024) Это так не работает. Повысили Возраст молодёжи (пенсионный в... неразумно разбрасываться последним зубом)
09:08:23 14-03-2024
Всю моложежь принудительно состарят до 38 лет?
09:24:19 14-03-2024
Встречное предложение: считать всех молодыми,пока не сдохнут!
09:29:36 14-03-2024
Да че до 38-и...давай сразу до 60!!!
09:39:36 14-03-2024
Грыша (09:29:36 14-03-2024) Да че до 38-и...давай сразу до 60!!!... Если точнее - 65!
09:32:07 14-03-2024
пусть им теперь и спиртное с сигаретами до 38 лет не продают! а то ишь соплячье нажираться будет
09:37:49 14-03-2024
71летние подростки
09:41:35 14-03-2024
Чтобы повысить продолжительность жизни в стране, надо убрать вредные продукты в магазине, в парках проводить бесплатные спортивные занятия, открыть бесплатный оздоровительный бассейн.
09:47:19 14-03-2024
888 (09:41:35 14-03-2024) Чтобы повысить продолжительность жизни в стране, надо убрать...
Отстало мыслите, там на верху виднее
10:10:05 14-03-2024
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣слов нет🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
10:38:53 14-03-2024
Чтобы повысить продолжительность жизни, надо перестать жить а стекловатных человейниках с ковид-лифтами.
11:48:37 14-03-2024
Хоббиты лишь в 31 год становились совершеннолетними. Хоббитизация населения идет))
11:51:07 14-03-2024
Ну тогда и детский возраст надо повысить до 28 лет.
11:53:39 14-03-2024
Ты зачем мои девичьи груди узелком завязал, на спине
12:20:51 14-03-2024
У меня две одноклассницы в 38 лет стали бабушками. В 19 лет обе родили девочек. Дочери одноклассниц тоже в 19 лет родили им по внуку. Вот так будут молодежные бабушки.