НОВОСТИОбщество

Врачи бьют тревогу из-за роста случаев неизлечимой болезни

Заболевание, связанное с производством кварцевых столешниц, увеличилось на 450%

07 мая 2026, 07:51, ИА Амител

Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Британские врачи бьют тревогу из‑за резкого роста числа случаев силикоза — смертельного заболевания, связанного с производством кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на издание The Sun.

Эксперты отмечают, что количество таких случаев уже увеличилось на 450 процентов. Заболевание чаще всего диагностируют у специалистов, занятых в работе с кварцевыми столешницами, — это обусловлено растущей популярностью материала в обустройстве кухонь: он дешевле мрамора и гранита. 

В публикации уточняется, что из‑за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы кварца оседают глубоко в легких, со временем приводя к образованию необратимых рубцов. 
Пациенты жалуются на одышку, а сама болезнь может перерасти в фиброз — состояние, которое не только вызывает сильные страдания, но и несет смертельную угрозу.

Презентация / Фото: Краевой Центр общественного здоровья

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Здоровье
       

Комментарии 4

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Гость

07:58:44 07-05-2026

Ну вот.
Кто-то решил зайти на рынок столешниц, а конкуренция ему сильно мешает?...
В ход пошли британские учёные...!?
Нам бы ещё найти таких учёных, которые бы хоть раз в жизни увидели этих британских учёных?!...

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Гость

08:41:41 07-05-2026

Профболезнь шахтеров.

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Гость

08:49:15 07-05-2026

Гость (08:41:41 07-05-2026) Профболезнь шахтеров....
Силикоз

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гость

13:16:58 07-05-2026

Так нахлобучить хозяев вредных производств некому что ли? Пусть сами дышат, если хапать хотят.

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