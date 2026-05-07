Врачи бьют тревогу из-за роста случаев неизлечимой болезни
Заболевание, связанное с производством кварцевых столешниц, увеличилось на 450%
07 мая 2026, 07:51, ИА Амител
Британские врачи бьют тревогу из‑за резкого роста числа случаев силикоза — смертельного заболевания, связанного с производством кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на издание The Sun.
Эксперты отмечают, что количество таких случаев уже увеличилось на 450 процентов. Заболевание чаще всего диагностируют у специалистов, занятых в работе с кварцевыми столешницами, — это обусловлено растущей популярностью материала в обустройстве кухонь: он дешевле мрамора и гранита.
В публикации уточняется, что из‑за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы кварца оседают глубоко в легких, со временем приводя к образованию необратимых рубцов.
Пациенты жалуются на одышку, а сама болезнь может перерасти в фиброз — состояние, которое не только вызывает сильные страдания, но и несет смертельную угрозу.
07:58:44 07-05-2026
Ну вот.
Кто-то решил зайти на рынок столешниц, а конкуренция ему сильно мешает?...
В ход пошли британские учёные...!?
Нам бы ещё найти таких учёных, которые бы хоть раз в жизни увидели этих британских учёных?!...
08:41:41 07-05-2026
Профболезнь шахтеров.
08:49:15 07-05-2026
Гость (08:41:41 07-05-2026) Профболезнь шахтеров....
Силикоз
13:16:58 07-05-2026
Так нахлобучить хозяев вредных производств некому что ли? Пусть сами дышат, если хапать хотят.