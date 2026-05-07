Врачи бьют тревогу из-за роста случаев неизлечимой болезни

Заболевание, связанное с производством кварцевых столешниц, увеличилось на 450%

07 мая 2026, 07:51, ИА Амител

Кот спит на диване / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Британские врачи бьют тревогу из‑за резкого роста числа случаев силикоза — смертельного заболевания, связанного с производством кварцевых кухонных столешниц. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на издание The Sun.

Эксперты отмечают, что количество таких случаев уже увеличилось на 450 процентов. Заболевание чаще всего диагностируют у специалистов, занятых в работе с кварцевыми столешницами, — это обусловлено растущей популярностью материала в обустройстве кухонь: он дешевле мрамора и гранита.

В публикации уточняется, что из‑за отсутствия надлежащей вентиляции и средств защиты на рабочем месте частицы кварца оседают глубоко в легких, со временем приводя к образованию необратимых рубцов.

Пациенты жалуются на одышку, а сама болезнь может перерасти в фиброз — состояние, которое не только вызывает сильные страдания, но и несет смертельную угрозу.



