НОВОСТИЗдоровье

В Алтайском крае проведут "перепись" объектов, влияющих на здоровье жителей

В рамках проекта в регионе сформируют команды координаторов и волонтеров, которые займутся сбором данных

30 апреля 2026, 08:00, ИА Амител

Презентация / Фото: Краевой Центр общественного здоровья
Презентация / Фото: Краевой Центр общественного здоровья

В Алтайском крае запустят новый федеральный проект "Карта здоровья": регион вошел в число семи пилотных территорий, где в 2026 году начнут оценивать, как окружающая среда влияет на самочувствие жителей. Подготовка к реализации уже началась — в краевом Центре общественного здоровья прошел обучающий тренинг с участием федеральных координаторов.

Проект реализуется по поручению вице-премьера РФ и направлен на создание системы мониторинга инфраструктуры, связанной с образом жизни населения. Помимо Алтайского края, в пилот вошли Республика Карелия, Псковская и Оренбургская области, Удмуртия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай.

В рамках проекта в регионе сформируют команды координаторов и волонтеров, которые займутся сбором данных. На основе этой информации планируется создать интерактивную карту, где будут отмечены объекты, влияющие на здоровье: от точек продажи алкоголя и табака до парков, велодорожек, спортивных площадок, медицинских и образовательных учреждений.

Методику оценки и цифровую платформу для работы представили разработчики — специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины. За основу взяли опыт аналогичного проекта, реализованного в Тульской области в 2024–2025 годах.

Как отмечают федеральные эксперты, "Карта здоровья" должна стать инструментом для принятия управленческих решений и помочь внедрять в регионах практики, направленные на сохранение здоровья населения. Проект входит в федеральную инициативу "Здоровье для каждого" в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

По итогам пилотного этапа участники подготовят предложения для Министерства здравоохранения РФ и правительства страны о возможном распространении проекта на все регионы. Кроме того, губернаторы пилотных территорий получат рекомендации по развитию среды с учетом ее влияния на заболеваемость и дорожно-транспортную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют внедрить проект, который позволит жителям получать бонусы за физическую активность и обменивать их на продукты.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

​Когда "прижмет". Почему женское здоровье на Алтае проверяют хорошо, а мужское — не очень

Женщинам, чьи мужчины не спешат на осмотр, врачи советуют приводить их за руку
НОВОСТИЗдоровье

Алтайский край Здоровье
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:12:09 30-04-2026

Качество продуктов проверяйте. Особенно китайских.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:45 30-04-2026

сразу пишите туда ТЭЦ-2, это адская сажа и наглые секретарши

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров