Стоял на стороне граждан. Каким был знаменитый мэр Барнаула Владимир Баварин

9 марта 2024 года исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича Баварина

11 марта 2024, 11:30, ИА Амител

Владимир Баварин/ Фото: http://22df.ru

В Барнауле вспоминают Владимира Баварина – он руководил столицей края с 1986 по 2003 год. В честь Баварина названа площадь у Речного вокзала и поставлена Часовня князя Владимира. 9 марта 2024 года исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича. Amic.ru вспоминает, каким был этот удивительный человек.

От рабочего до мэра

Владимир Баварин родился в Калининской области. Во время Великой Отечественной войны его родители были эвакуированы в Барнаул, здесь и остались.

Закончил будущий мэр школу № 1 в 1956 году. Затем год работал на барнаульском заводе "Трансмаш".

В 1957 году поступил в Алтайский политехнический институт. После работал на Алтайском моторном заводе.

В 1986 году Баварин стал председателем Барнаульского горисполкома, а в 1991 году президент Борис Ельцин назначил его главой администрации краевого центра. Через пять лет, в марте 1996 года, состоялись народные выборы главы города и барнаульцы уже сами голосовали за Баварина.

Сохранил заводы и построил Диагностический центр

В начале 90-х в Барнауле, да и в целом в Алтайском крае, была непростой ситуация со здравоохранением. Владимир Баварин стал одним из инициаторов строительства краевого Диагностического центра.

Соратники вспоминают, что в те же годы Баварин приложил невероятные усилия, чтобы сохранить заводы в городе. И ему это удалось: ни один завод в те годы не закрылся.

При Баварине был открыт и Новый мост через Обь.

Стоял на стороне народа

Барнаульцы вспоминают, что Владимир Баварин много ходил по городу пешком, общался с простыми людьми, не боялся отвечать на острые вопросы.

Он любил Барнаул и "всегда стоял на стороне горожан", - указывают его бывшие подчиненные. Например, при формировании цен на первом месте всегда был критерий доступности для населения.

При Баварине были введены льготы для пенсионеров на проезд в общественном транспорте, а еще – льготы при оплате жилья и коммунальных услуг.

Был требовательным, но справедливым

Баварин очень хорошо знал город и его проблемы. На совещаниях мог "резко выступить и жёстко спросить", вспоминают коллеги мэра. И добавляют: был строгим, но справедливым и никогда "не таил зла". А еще он замечал и отмечал успехи своих сотрудников, поэтому работали в команде Баварина "не за страх, а за совесть".

Владимир Баварин умел выстраивать грамотные отношения с руководителями предприятий, коллегами из других городов, краевой и федеральной властью. В поездках по другим городам любил прогуляться по улицам, замечал достоинства и старался привнести это в родной город, так как считал, что Барнаул должен стать лучшим.

Автокатастрофа

Погиб Владимир Баварин 22 февраля 2003 года в автомобильной катастрофе рядом с селом Манжерок в Республике Алтай.

Автомобилем управлял сам мэр. Кроме него в салоне находилась его супруга. На одном из поворотов Владимир Баварин не справился с управлением, и автомобиль, вылетев с шоссе, перевернулся несколько раз. К моменту прибытия скорой помощи Владимир Баварин был ещё жив, скончался по дороге в больницу. Супруга получила травмы.

Похоронен Баварин в Барнауле на Черницком кладбище.