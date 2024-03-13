Юрист рассказал, как банки навязывают клиентам невыгодные условия

Специалист посоветовала пользоваться латинским правилом: "При сомнении воздерживайся!"

13 марта 2024, 09:50, ИА Амител

Деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Юрист Изабелла Атласкирова рассказала о том, как случаются ситуации, при которых заемщик оказывается должен банку даже после погашения долга. Ее слова передает "Прайм".

По словам специалиста, есть три самые частые причины: усложнение условий договора, дополнительные условия, прописанные мелким шрифтом и технические ошибки.

Чтобы исключить первые два варианта, эксперт порекомендовала очень внимательно читать условия договора.

"Помните латинский принцип: "При сомнении воздерживайся!" Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем", – отметила юрист.

Говоря о технических ошибках, она отметила, что исправить ситуацию в этом случае можно, а вот разобраться с уже подписанным договором гораздо сложнее.