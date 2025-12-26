Закон за три дня. Как в 2025 году работало Заксобрание Алтайского края

Если коротко: депутаты работали продуктивно и приняли 115 законопроектов

26 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина

Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС) – это представительный и законодательный орган Алтайского края. В течение 2025 года парламентарии рассмотрели, обсудили и приняли решения по целому ряду ключевых инициатив – от регионального бюджета на будущий год до точечных мер по социальной поддержке жителей. ИА "Атмосфера" подвело итоги года для депутатов АКЗС. Если коротко: депутаты работали продуктивно и приняли 115 законопроектов.

Активность АКЗС

В 2025 году состоялось 11 сессий АКЗС, на которых было рассмотрено 115 законопроектов и свыше 150 постановлений. Принятые законы касались вопросов социальной поддержки, строительства, повышения заработных плат и улучшения качества жизни жителей региона. Особое внимание уделили законодательным инициативам, направленным на поддержку участников СВО и их семей. В частности, было принято решение о сокращении времени рассмотрения письменных обращений с 30 до 15 дней, а также закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.

Законодательные инициативы

В 2025 году губернатор Алтайского края представил более половины законопроектов, всего было внесено 66 инициатив. Также совместно с губернатором были представлены проекты с участием прокурора, уполномоченного по защите прав предпринимателей и других представителей власти.

Изменения в составе АКЗС

В течение года произошли изменения в составе АКЗС. В апреле был лишен мандата Николай Данилин, который оказался под следствием за мошенничество. Его заменила Виктория Анищенко. Также в июне досрочно сложил полномочия депутат Сергей Матасов, который был обвинен в мошенничестве. Во фракции КПРФ произошло несколько изменений, включая уход в армию депутата Александра Волобуева и скандал, связанный с депутатом Людмилой Клюшниковой.

Прогнозы на выборы 2026 года

В 2026 году в Алтайском крае состоятся очередные выборы в АКЗС. Председатель Заксобрания Александр Романенко заявил, что планирует в них участвовать, но это будет зависеть от решения партии "Единая Россия". Также ожидается обновление депутатского корпуса с возможным вступлением новых партий в состав АКЗС. В партийном списке могут оказаться "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди" и другие. Выборы в АКЗС состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года, одновременно с выборами в Государственную Думу.

