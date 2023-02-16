Застройщики Барнаула отказались выкупать у "Дом.рф" землю под сотни типовых домов

"Дом.РФ" впервые выставил на торги участок под комплексное развитие, но это предложение не заинтересовало барнаульские компании

16 февраля 2023, 07:05, ИА Амител

Проект дома / Фото: реестр проектов-победителей Открытого Всероссийского конкурса

Аукцион, на котором предлагали арендовать более 57 га земли под строительство домов и коттеджей, провалился в Барнауле. Ни одна строительная компания не подала заявки. По условиям торгов победитель должен был в сжатые сроки подготовить площадку к застройке, обеспечить её инженерными сетями и возвести дома. И всё это – под строгим контролем "Дом.рф".

Полный "игнор"

Участок под малоэтажную застройку находится в селе Власиха. Ещё в декабре 2022 года "Дом.рф" объявил аукцион, на котором планировали разыграть право аренды участка. С победителем госкомпания должна была заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ).

Участок под строительство домов во Власихе / Фото:

Так, предполагалось, что застройщик подготовит всю документацию по строительству, проведёт кадастровые работы на участке. Также он должен построить всю транспортную, коммунальную и социальную инфраструктуры.

Требований к архитектуре домов "Дом.рф" не предъявлял. Единственным условием было обязательное строительство на участке не менее пяти типов проектов индивидуальных жилых домов из дерева, победивших в Открытом всероссийском конкурсе, организованном Минстроем.

Земельный участок "Дом.рф" рассчитывал реализовать минимум за 13,3 млн рублей. Однако торги признаны несостоявшимися: заявок на участие не поступило.

Первый из шести

О том, что госкорпорация готовит к продаже участок во Власихе под строительство частных домов, стало известно осенью 2020 года. Изначально "Дом.рф" рассчитывал выставить единым лотом 413 га.

Однако затем продавец решил разбить территорию на более мелкие площадки. Их получилось шесть: 57,5 га (он и выставлен на торги), два по 74,7 га, 63,6 га, 57,3 га, 54,6 га. Когда госкомпания выставит их на торги и сделает ли это вообще, неизвестно.