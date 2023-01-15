Корь в Барнауле. Врачи разыскивают контактировавших с заболевшим и просят прививаться

В Роспотребнадзоре отметили, что прививка является единственным средством профилактики заболевания

15 января 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле ищут людей, которые контактировали с заболевшими корью. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

13 января в городе зарегистрировали первый случай заболевания. Сейчас в краевой столице проводятся противоэпидемические мероприятия, а также устанавливается круг контактных лиц.

"Корь – вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищённые лица", – сказано в сообщении.

Отмечается, что единственным действенным методом профилактики заболевания является прививка.

Ранее сообщалось, что медики ходят по квартирам одного из подъездов дома № 37 по улице Ускова в Барнауле и опрашивают жильцов о случаях заражения корью.