Здоровенная сибирячка прошлась по младенцу и избила его возмущенную мать
Пострадавшая мать мальчика обратилась к врачам
02 августа 2023, 15:27, ИА Амител
В Республике Тыва произошел конфликт в детском игровом центре, завершившийся дракой между женщинами, сообщает Mash Siberia.
Инцидент произошел в Кызыле. Крупная женщина не заметила 11-месячного ребенка, прошлась по нему и, не извинившись, пыталась уйти.
"Мама мальчика пошла вслед, чтобы добиться справедливости. Завязался спор", – говорится в сообщении.
В итоге произошла драка. Пострадавшая мать младенца обратилась к врачам – зафиксировали синяки и ссадины. Отмечается, что у мальчика после происшествия температура поднялась до 39 градусов.
15:30:49 02-08-2023
Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), другая как каток, сметая всё на своём пути! Жесть!
15:57:22 02-08-2023
Гость (15:30:49 02-08-2023) Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), д... Что значит - оставила? Она рядом была. Но свиноматку это не остановило.
15:58:10 02-08-2023
Гость (15:30:49 02-08-2023) Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), д... Мать в шаге от ребенка была, вы видео посмотрите.
17:29:18 02-08-2023
Гость (15:58:10 02-08-2023) Мать в шаге от ребенка была, вы видео посмотрите.... и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и шаге, раз по ребенку тетя пройтись умудрилась
22:05:21 02-08-2023
Гость (17:29:18 02-08-2023) и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и ш... Это игровая площадка. Там дети на полу играют. А жирным полуслепым теткам там делать нечего.
15:35:06 02-08-2023
там однако семейка свиномамок отдыхала.
15:35:40 02-08-2023
Ужас, этих жиробасин наказать однозначно
15:38:50 02-08-2023
Два сапога пара....
15:41:51 02-08-2023
Шойгу оттуда ?
16:47:18 02-08-2023
Мощные бабы... Кстати, на ребёнка она не наступила, просто повалила.
17:12:15 02-08-2023
А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу?
22:07:33 02-08-2023
Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу? ... Вы тоже подслеповаты как та жирная баба? Не видите, что это детская игровая площадка?
06:06:28 03-08-2023
Гость (22:07:33 02-08-2023) Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в То... со столиками? где люди ходят пешком? вы игровую площадку рньше виделт?
09:28:15 03-08-2023
Гость (06:06:28 03-08-2023) со столиками? где люди ходят пешком? вы игровую площадку рнь... А вы летаете что-ли? Не пешком ходите?
22:40:51 02-08-2023
Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу? ... Вы хоть новость прочитайте. В детском игровом центре, а не в торговом центре
17:13:24 02-08-2023
со звуком бы посмотреть
17:28:37 02-08-2023
я как то не поняла, а во время драки ребенок так и сидел у матери на руках? или она его выкинула?
17:36:43 02-08-2023
Жирные все наглые и глупые.
18:35:27 02-08-2023
там их 2,жирных
22:06:32 02-08-2023
Гость (17:29:18 02-08-2023) и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и ш... Так нормальные люди не ожидают, что какой-то придурок пройдется по ребенку как танк.
08:14:10 03-08-2023
Говорящая ветчина атакует!
08:41:30 03-08-2023
Жирные люди, как правило, все умные и красивые. Особый шарм им придают чёрные велосипедные шорты и чёрные же топики. Кроме того, толстякам очень к лицу татуировки... чем татуировок больше, тем толстая девушка красивее. Неплохо смотрятся пышечки, покрасившие волосы на голове в ультрамодные сегодня голубой или неоново-зелёный цвета... И уж совсем глаз не оторвать от батона "докторской в синюге", если присутствует пирсинг. А вы, дрищеватые 2 метра сухой дранки, просто завидуете!
11:12:53 03-08-2023
Гость (08:41:30 03-08-2023) Жирные люди, как правило, все умные и красивые. Особый шарм ... А еще их красят сальные немытые волосы. И зимой их часто вижу в грязной гулькой на голове без шапки, причем в -15 и ниже. Ну не знаю, как специально они мне попадаются)) Про остальное-тату, одежду и прочее-100% согласие!
13:29:59 03-08-2023
Гость (11:12:53 03-08-2023) А еще их красят сальные немытые волосы. И зимой их часто виж... Вас это задевает, поэтому вам и попадаются всегда. Красота в глазах сморящего - слышали такое выражение?
14:59:48 03-08-2023
Гость (13:29:59 03-08-2023) Вас это задевает, поэтому вам и попадаются всегда. Красота в... Мне смешно. И жалко их..Я бы поняла, когда не хочется надевать шапку из-за красивой прически. Но когда на голове немытые волосы, собраные в пучок и на улице ,мягко говоря, нежарко...то чего ради? Ну нет шапки, есть капюшон, нет стоит, губы синие, аж подпрыгивает от холода, но без шапки.
08:47:52 03-08-2023
Откормятся как хрюшки, нифига не видят из-за своего навеса впереди(((
08:58:53 03-08-2023
Какой ужас. Я надеюсь этих толстяков привлекут к ответственности.
10:13:23 03-08-2023
Штрафовать толстяков, детей в детдома.
12:31:42 03-08-2023
Шойгу! Разберись с землячками!