Здоровенная сибирячка прошлась по младенцу и избила его возмущенную мать

Пострадавшая мать мальчика обратилась к врачам

02 августа 2023, 15:27, ИА Амител

В Республике Тыва произошел конфликт в детском игровом центре, завершившийся дракой между женщинами, сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел в Кызыле. Крупная женщина не заметила 11-месячного ребенка, прошлась по нему и, не извинившись, пыталась уйти.

"Мама мальчика пошла вслед, чтобы добиться справедливости. Завязался спор", – говорится в сообщении.

В итоге произошла драка. Пострадавшая мать младенца обратилась к врачам – зафиксировали синяки и ссадины. Отмечается, что у мальчика после происшествия температура поднялась до 39 градусов.