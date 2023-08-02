НОВОСТИПроисшествия

Здоровенная сибирячка прошлась по младенцу и избила его возмущенную мать

Пострадавшая мать мальчика обратилась к врачам

02 августа 2023, 15:27, ИА Амител

В Республике Тыва произошел конфликт в детском игровом центре, завершившийся дракой между женщинами, сообщает Mash Siberia.

Инцидент произошел в Кызыле. Крупная женщина не заметила 11-месячного ребенка, прошлась по нему и, не извинившись, пыталась уйти.

"Мама мальчика пошла вслед, чтобы добиться справедливости. Завязался спор", – говорится в сообщении.

В итоге произошла драка. Пострадавшая мать младенца обратилась к врачам – зафиксировали синяки и ссадины. Отмечается, что у мальчика после происшествия температура поднялась до 39 градусов.

Происшествия Республика Тыва

Комментарии 29

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Гость

15:30:49 02-08-2023

Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), другая как каток, сметая всё на своём пути! Жесть!

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Гость

15:57:22 02-08-2023

Гость (15:30:49 02-08-2023) Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), д... Что значит - оставила? Она рядом была. Но свиноматку это не остановило.

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Гость

15:58:10 02-08-2023

Гость (15:30:49 02-08-2023) Одна ребенка халатно оставила (тем более, если младенец!), д... Мать в шаге от ребенка была, вы видео посмотрите.

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Гость

17:29:18 02-08-2023

Гость (15:58:10 02-08-2023) Мать в шаге от ребенка была, вы видео посмотрите.... и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и шаге, раз по ребенку тетя пройтись умудрилась

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Гость

22:05:21 02-08-2023

Гость (17:29:18 02-08-2023) и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и ш... Это игровая площадка. Там дети на полу играют. А жирным полуслепым теткам там делать нечего.

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Гость

15:35:06 02-08-2023

там однако семейка свиномамок отдыхала.

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горожанка

15:35:40 02-08-2023

Ужас, этих жиробасин наказать однозначно

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Гость

15:38:50 02-08-2023

Два сапога пара....

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Гость

15:41:51 02-08-2023

Шойгу оттуда ?

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Гость

16:47:18 02-08-2023

Мощные бабы... Кстати, на ребёнка она не наступила, просто повалила.

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Гость

17:12:15 02-08-2023

А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу?

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Гость

22:07:33 02-08-2023

Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу? ... Вы тоже подслеповаты как та жирная баба? Не видите, что это детская игровая площадка?

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Гость

06:06:28 03-08-2023

Гость (22:07:33 02-08-2023) Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в То... со столиками? где люди ходят пешком? вы игровую площадку рньше виделт?

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Гость

09:28:15 03-08-2023

Гость (06:06:28 03-08-2023) со столиками? где люди ходят пешком? вы игровую площадку рнь... А вы летаете что-ли? Не пешком ходите?

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Гость

22:40:51 02-08-2023

Гость (17:12:15 02-08-2023) А зачем ребенок сидел в Торговом центре на полу? ... Вы хоть новость прочитайте. В детском игровом центре, а не в торговом центре

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Гость

17:13:24 02-08-2023

со звуком бы посмотреть

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Гость

17:28:37 02-08-2023

я как то не поняла, а во время драки ребенок так и сидел у матери на руках? или она его выкинула?

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Гость

17:36:43 02-08-2023

Жирные все наглые и глупые.

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гостья

18:35:27 02-08-2023

там их 2,жирных

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Гость

22:06:32 02-08-2023

Гость (17:29:18 02-08-2023) и что? на полу теперь ребенка бросать. Значит не в таком и ш... Так нормальные люди не ожидают, что какой-то придурок пройдется по ребенку как танк.

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Гость

08:14:10 03-08-2023

Говорящая ветчина атакует!

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Гость

08:41:30 03-08-2023

Жирные люди, как правило, все умные и красивые. Особый шарм им придают чёрные велосипедные шорты и чёрные же топики. Кроме того, толстякам очень к лицу татуировки... чем татуировок больше, тем толстая девушка красивее. Неплохо смотрятся пышечки, покрасившие волосы на голове в ультрамодные сегодня голубой или неоново-зелёный цвета... И уж совсем глаз не оторвать от батона "докторской в синюге", если присутствует пирсинг. А вы, дрищеватые 2 метра сухой дранки, просто завидуете!

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Гость

11:12:53 03-08-2023

Гость (08:41:30 03-08-2023) Жирные люди, как правило, все умные и красивые. Особый шарм ... А еще их красят сальные немытые волосы. И зимой их часто вижу в грязной гулькой на голове без шапки, причем в -15 и ниже. Ну не знаю, как специально они мне попадаются)) Про остальное-тату, одежду и прочее-100% согласие!

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Гость

13:29:59 03-08-2023

Гость (11:12:53 03-08-2023) А еще их красят сальные немытые волосы. И зимой их часто виж... Вас это задевает, поэтому вам и попадаются всегда. Красота в глазах сморящего - слышали такое выражение?

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Гость

14:59:48 03-08-2023

Гость (13:29:59 03-08-2023) Вас это задевает, поэтому вам и попадаются всегда. Красота в... Мне смешно. И жалко их..Я бы поняла, когда не хочется надевать шапку из-за красивой прически. Но когда на голове немытые волосы, собраные в пучок и на улице ,мягко говоря, нежарко...то чего ради? Ну нет шапки, есть капюшон, нет стоит, губы синие, аж подпрыгивает от холода, но без шапки.

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Гость

08:47:52 03-08-2023

Откормятся как хрюшки, нифига не видят из-за своего навеса впереди(((

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Гость

08:58:53 03-08-2023

Какой ужас. Я надеюсь этих толстяков привлекут к ответственности.

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Гость

10:13:23 03-08-2023

Штрафовать толстяков, детей в детдома.

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Гость

12:31:42 03-08-2023

Шойгу! Разберись с землячками!

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