Жильцы взорвавшегося дома в Новосибирске рассказали о состоянии спасенных родных

В момент взрыва пенсионерка Ольга Савельевна провожала дочку на работу, а 15-летнего внука-девятиклассника – в школу

10 февраля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жильцы взорвавшегося в Новосибирске дома на улице Линейной рассказали о состоянии спасённых родных. Как сообщает "КП-Новосибирск", семья Ольги Щуряковой – одна из тех, кто выжил после трагедии.

В момент взрыва Ольга провожала дочку на работу, а 15-летнего внука-девятиклассника – в школу.

"К нам накануне вечером заходила соседка – 80-летняя Марья Ивановна. Говорила, что к ней приходили какие-то дельцы, заменили газовую трубку. Дочка Рита с утра чувствовала запах газа, переживала, что после этой установки трубок что-то повредили, звонила в газовую службу", – рассказала она.

В 07:39 утра пенсионерка стояла у входной двери. Её супруг к тому времени уже ушёл, и как только она закрыла дверь, её буквально вышибло внутрь квартиры.

"Я с перепугу надела на себя, что попалось под руки, вокруг темнота стояла. Потом спасатели меня через балкон спустили на землю. Потом меня и других жильцов увели в соседнюю школу", – добавила она.

Два часа пожилая женщина не знала, что с её дочкой и внуком. Их нашли – оба они сейчас находятся в реанимации. По словам пенсионерки, дочери сделали операцию, у неё и внука сильные ожоги. Сами пенсионеры сейчас находятся в санатории "Обские зори".