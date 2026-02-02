Житель Камня-на-Оби пострадал от укусов бешеной лисы

В районе нападения ввели карантин на 60 дней

02 февраля 2026, 11:10, ИА Амител

Лиса / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Камне-на-Оби лиса напала на местного жителя. Инцидент произошел 27 января в частном секторе, где животное атаковало хозяина дома в переулке Зеленом, а также бросилось на собак. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Каменского района Светлана Захарова.

Отловленное животное было доставлено в лабораторию, где у него подтвердилось бешенство. В результате нападения за медицинской помощью обратились пять человек, всем им оперативно сделали антирабические прививки. Также вакцинировали шесть собак, покусанных или поцарапанных лисой.

По решению управления ветеринарии в радиусе 520 метров от места происшествия объявлен карантин по бешенству. Он будет действовать не менее 60 дней с момента проведения всех необходимых мероприятий, включая дезинфекцию.

Местным жителям, особенно в обозначенной зоне, настоятельно рекомендуют вакцинировать своих домашних питомцев. Бесплатные прививки можно сделать в городской ветеринарной клинике.