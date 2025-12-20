Жители Алтая стали меньше пить
Объем потребления снизился на 4%
20 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировано сокращение употребления алкоголя на 4%. Согласно информации Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), представленной на заседании комитета АКЗС, отвечающего за промышленность, предпринимательство и туризм, объемы потребления спиртного снижаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
За 11 месяцев 2025 года общий объем потребленной алкогольной продукции, включая пиво, в эквиваленте чистого спирта достиг 10,4 млн литров, что на 4% ниже показателя 2024 года, когда было потреблено 10,8 млн литров.
В то же время поставки алкогольной продукции в розничную сеть за отчетный период составили 2 млн декалитров, демонстрируя снижение на 27% по сравнению с предыдущим годом. Объем пива, поступившего в розничную продажу, сократился на 11% (с 37,5 млн до 33,4 млн декалитров).
На заседании было отмечено, что данные о розничных продажах алкоголя в натуральном выражении подтверждают общую тенденцию к уменьшению: за 11 месяцев 2025 года было продано 1,9 млн декалитров, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
16:02:56 20-12-2025
Потому что не на что!...
16:54:19 20-12-2025
Гость (16:02:56 20-12-2025) Потому что не на что!... ... Скорее на серую алкашку перешли
18:06:51 20-12-2025
Гость (16:02:56 20-12-2025) Потому что не на что!... ... Кому надо тот всегда найдет, просто подрастает более психологически здоровое поколение, у молодых сейчас другие интересы, это у совков вся радость в пьянстве.
16:57:06 20-12-2025
потому что свое начали гнать! и дешевле и качественнее...
18:17:04 20-12-2025
Они стали пить больше самогонки и паленки. Вот и всё.
20:16:11 20-12-2025
самогон сделан на пшеничке ржи намного лучше водки сделанной из нефти
20:34:50 20-12-2025
А что переживать по этому, кому надо тот найдёт , а вот если станут меньше есть те кто во круг тех кто пьёт тут уже проблема будет.
00:38:13 21-12-2025
может нас просто стало меньше? и не на 4 процента, аот и не кому пить
20:22:38 21-12-2025
А почему и нет? Сделайте копеечную водку еще не доступнее, и покупать вааще не будут. Да и самогон дешевле и полезнее.
00:23:23 22-12-2025
... и меньше есть 😢