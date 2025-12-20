Жители Алтая стали меньше пить

Объем потребления снизился на 4%

20 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае зафиксировано сокращение употребления алкоголя на 4%. Согласно информации Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), представленной на заседании комитета АКЗС, отвечающего за промышленность, предпринимательство и туризм, объемы потребления спиртного снижаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

За 11 месяцев 2025 года общий объем потребленной алкогольной продукции, включая пиво, в эквиваленте чистого спирта достиг 10,4 млн литров, что на 4% ниже показателя 2024 года, когда было потреблено 10,8 млн литров.

В то же время поставки алкогольной продукции в розничную сеть за отчетный период составили 2 млн декалитров, демонстрируя снижение на 27% по сравнению с предыдущим годом. Объем пива, поступившего в розничную продажу, сократился на 11% (с 37,5 млн до 33,4 млн декалитров).

На заседании было отмечено, что данные о розничных продажах алкоголя в натуральном выражении подтверждают общую тенденцию к уменьшению: за 11 месяцев 2025 года было продано 1,9 млн декалитров, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.