Кто и почему собирается её штурмовать?

Все началось в Фейсбуке, где была создана страница "Штурм "Зоны 51". Организаторы "штурма" назначили его на 20 сентября под лозунгом "они не смогут нас всех остановить". Цель мероприятия — собраться в туристическом центре рядом с базой и зайти на объект, чтобы проверить слухи о том, что на базе есть данные о прилете пришельцев на Землю и даже сами инопланетяне. Даже не зайти, а "забежать".

Призыв нашел многомиллионный отклик у пользователей соцсети. Сегодня уже 1,2 млн человек указали, что пойдут на "штурм", ещё более 1 млн "интересуются" мероприятием.

Организаторы уже успели откреститься от провокационного "штурма" и заявили, что это была всего лишь шутка. Но виртуальный отряд добровольцев продолжает разрабатывать планы по захвату базы. Некоторые пользователей приняли призыв всерьез, но большинство все же воспринимает это как веселую шутку.

Кстати, акцию поддержали известные люди: Илон Маск, Чак Норрис, Киану Ривз