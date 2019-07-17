Более миллиона пользователей Фейсбука собрались на штурм секретной военной базы в США. Она называется "Зона 51" и считается местом, где хранится информация об инопланетянах.
Зона 51 — это американская военная база в штате Невада, расположенная возле соляного озера Грум-Лейк в 133 километрах от Лас-Вегаса. Сейчас здесь действующий, хорошо охраняемый военный полигон, но настоящее назначение не известно. Долгие годы объект был засекречен, его нельзя было найти на карте. Зона и территория в несколько тысяч гектаров вокруг огорожены.
После выхода фильма "День независимости" (1996 год) базу стали считать лабораторией, где над инопланетянами проводят эксперименты. Прочем многочисленные конспирологические теории об инопланетной жизни и её изучении на "Зоне 51" появились несколько десятилетий назад. Есть легенда, что здания уходит под землю на 40 этажей.
Все началось в Фейсбуке, где была создана страница "Штурм "Зоны 51". Организаторы "штурма" назначили его на 20 сентября под лозунгом "они не смогут нас всех остановить". Цель мероприятия — собраться в туристическом центре рядом с базой и зайти на объект, чтобы проверить слухи о том, что на базе есть данные о прилете пришельцев на Землю и даже сами инопланетяне. Даже не зайти, а "забежать".
Призыв нашел многомиллионный отклик у пользователей соцсети. Сегодня уже 1,2 млн человек указали, что пойдут на "штурм", ещё более 1 млн "интересуются" мероприятием.
Организаторы уже успели откреститься от провокационного "штурма" и заявили, что это была всего лишь шутка. Но виртуальный отряд добровольцев продолжает разрабатывать планы по захвату базы. Некоторые пользователей приняли призыв всерьез, но большинство все же воспринимает это как веселую шутку.
Кстати, акцию поддержали известные люди: Илон Маск, Чак Норрис, Киану Ривз
Американские ВВС готовы отражать штурм военной базы, если он все-таки произойдет, заявили в Пентагоне. Там уверили, что о планах "захвата" знают и
"Мы не рекомендуем никому пытаться проникнуть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы", — заявила представитель ВВС США Лора Макэндрюс газете The Washington Post.
Впрочем, реакция властей только подогрела интерес к теме.
Комментарии
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Фигня какая то, на территории США куча секретных объектов, куда никого не пустят. У нас тоже в законодательстве есть понятие "секретный объект", причем здесь инопланетяне
17.07.2019 13:01
гость
видимо, ты не очень умный и плохо читаешь или плохо понимаешь прочитанное.
17.07.2019 13:01
гость Ты глупый человек. А гость 17.07.2019 13:06 уж слишком вежливый, учись говорить людям правду. Согласись называть человека полудураком это скорее оскорбительнее чем дурак? А то ищет выражения что бы приукрасить, тем самым оскорбляя людей.
17.07.2019 13:06
- гость -
17.07.2019 13:17
- гость -
Видимо ты тупой, а ты еще тупее, потому что отсутствует мозг сказать чего то по теме, но есть навыки базарных баб. Идите в одноклассники, девочки
Читаю комменты....в шоке. . . . . .
17.07.2019 13:29
гость обидчивый попался, вот что делает не правильно преподнесенная информация.Разозлили человека только. Сейчас соберется ловить инопланетян.
текст не читается! Гугл переводчик?