Человек-лекарство: кто такой Аллан Чумак и почему миллионы россиян верили в его дар?

В 80-е и 90-е было тяжело найти человека, который не слышал бы про Аллана Чумака. Народный целитель (так он себя называл) собирал на своих сеансах полные залы. Миллионы зрителей смотрели его "волшебные" передачи, поставив рядом с телевизором банку воды – чтобы зарядилась целительной энергией. Знаменитый экстрасенс умер два года назад, 9 октября 2017 года. Amic.ru вспоминает самые яркие факты из его биографии и пытается понять, почему так много людей верило и верит до сих пор в целительные способности Аллана Чумака.
Целительством Аллан Чумак занялся лишь в 42 года. До этого его способности никак себя не проявляли. О детстве Чумака мало информации. Известно, что он родился 26 мая 1935 года и рос обычным ребенком. Будущий экстрасенс был хулиганистым, не хотел браться за учебу и часто менял школы.
После школы Чумак поступил в Московский институт физической культуры, окончил его и устроился работать тренером по велоспорту. Наконец, в 29 лет Аллан Чумак решил сменить профессию (нет, пока еще не на экстрасенса). Он поступил на журфак МГУ и закончил его, был корреспондентом в газетах "Вечерняя Москва", "Сельская жизнь", "Труд", "Московский комсомолец", а потом работал спортивным комментатором.
Началась карьера Чумака-экстрасенса очень неожиданно. В конце 1970-х он работал над серией статей, разоблачающих экстрасенсов-шарлатанов и лжецелителей. Казалось бы, он должен был победить "зло", но получилось иначе. Разоблачая других экстрасенсов, Чумак так погрузился в мир сверхъестественного, что почувствовал необычные способности в самом себе. По его словам, он начал видеть ауру людей, а в его голове зазвучали "голоса, которые работали посменно". Они диктовали ему лекции о его даре, которые Чумак конспектировал.
В 1983 году он бросил журналистику и устроился в НИИ общей педагогической психологии при Академии педагогических наук СССР. Тогда же, по его словам, начал постигать свои экстрасенсорные способности, пробовать себя в целительстве, принимать пациентов. С этого времени и начался путь Чумака-целителя.
В конце 1980-х нетрадиционные методы лечения болезней стали невероятно популярны в СССР. Для Аллана Чумака это время стало пиком его популярности. Он стал лечить людей через экран телевизора. Вся страна узнала о целителе в 1989 году, когда он начал вести свои "Сеансы здоровья" в утренней передаче "120 минут" на Центральном телевидении.
Сеансы длились по 8-10 минут и проходили одинаково: Чумак предлагал зрителям поставить возле телевизора банки с водой, тюбики с кремом и многое другое. По его словам, все, что оказывалось во время сеанса возле экрана, заряжалось целительной энергией знаменитого экстрасенса. Затем он, не произнося не слова, шевелил губами и производил пассы руками. "И все болезни уйдут", – добавлял в конце Чумак. За этим каждый день наблюдали миллионы зрителей, возле которых, конечно, стояли банки с "заряжающейся" водой.
Как говорил сам Чумак, во время сеансов происходила "гармонизация всех процессов в организме". Предметы, которые он зарядил, по его словам, излечивали от всех болезней, даже от рака. Кстати, энергия Чумака, как он говорил, действовала не только на воду и предметы, но и на людей. Он уверял, что каждый, кто смотрит "Сеансы здоровья", вылечивается от болезней.
Телевизионной деятельностью целитель не ограничивался. Он проводил массовые сеансы в городах России и ближнего зарубежья, куда приходило много людей. Многие из них впадали в гипнотическое состояние, испытывали чувство эйфории.
В 1990 году Чумак решил монетизировать свой уникальный дар. Он основал компанию "Аллан Чумак и Ко" и стал продавать уже заряженные напитки и кремы, которые производили на Московском экспериментальном пивном заводе.
Аллан Чумак призывал людей верить в чудо. И по словам его особо впечатлительных поклонников, чудеса эти регулярно случались. Люди рассказывали о том, как заряженная Чумаком вода избавила их от тяжелых недугов и боли. Скептически настроенные ученые объясняли все эти случаи эффектом плацебо.
Одним из самых главных оппонентов Чумака был глава комиссии РАН по лженауке Эдуард Кругляков. Он утверждал, что именно из-за таких телевизионных шарлатанов "типа Чумака" в России и стали популярны лженаучные идеи. Кроме того, "эффект Чумака" он считал крайне вредным для тяжелобольных людей. Надеясь на чудо и веря в банки с заряженной водой они не обращались к настоящим специалистам и запускали свои заболевания.
Все скептики сходились во мнении, что Чумак по сути занимался лечебным внушением: заставлял человека поверить в чудо, и на особо впечатлительных действовал эффект плацебо.
Сеансы Чумака становились менее популярными уже в начале 90-х. По некоторым данным, уже в 1992 году он собирал на своих массовых сеансах не больше 200 человек.
Деятельность Аллана Чумака попала под запрет после приказа Минздрава России, который ограничивал нетрадиционные методы лечения в стране. После этого экстрасенс потерял свою популярность и с массовых сеансов перешел на индивидуальные приемы. Он выпускал книги, вел онлайн-сеансы, но былой славы это уже не приносило.
Аллан Чумак скончался 9 октября 2017 года в возрасте 82 лет. Но дело его живет. Народные целители теперь переместились с телеэкранов в интернет. .
Комментарии
Целители покинули зомби ящик и освоились в чистом и благодатном интернете)
Верели и верят
Всегда "нетрадиционные" методы расцветают, когда традиционным наступает конец. Ждем скоро очередной волны популярности. Например нетрадиционные роды в Новоалтайске.
Эх! Жалко рано покинул нас Чув(м)ак.
Сейчас бы супер популярный был, заряжая гаджеты с экрана.
зомбирование есть всегда
Вроде раньше с одной Л был - Алан.
К нему то как раз вопросов нет, мужик монетизировал свою харизму и умение сцать в уши.
А вот тех кто лечился в дурку без всяких медкомиссий.